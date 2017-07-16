1.200 работников "Хайфа Химикалим" отправлены в вынужденный отпуск

1.200 работников предприятия "Хайфа Химикалим" отправлены в вынужденный отпуск. По информации сайта Walla News, этот шаг связан с предстоящим закрытием предприятия. Радиостанция "Кан Бет" уточняет, что большая часть рабочих завода была отправлена в отпуска еще на прошлой неделе.

13 июля мэрия Хайфы выпустила приказ о приостановке работы предприятия после того, как выяснилось, что на его территории возведено несколько строений без соответствующих разрешений, а также ведется подготовка к приему автоцистерн с аммиаком, хотя суд не одобрил просьбу администрации "Хайфа Химикалим" разрешить заказывать аммиак небольшими партиями.

5 июня Верховный суд отменил выданное компании "Хайфа Химикалим" одноразовое разрешение наполнить принадлежащий ей резервуар с аммиаком, так как компания признала, что не сможет выполнить выдвинутые ей условия.

Согласно решению БАГАЦ, резервуар должен быть опустошен до 31 июля 2017 года.