Израильско-казахская Sirin Labs снимает с продаж самый дорогой в мире смартфон и увольняет работников

Компания Sirin Labs, вложившая 70 миллионов долларов в разработку элитного смартфона Solarin, объявила о снятии его с продаж и увольнении трети сотрудников.

Solarin, рекламировавшийся как самый защищенный смартфон в мире, является также самым дорогим в мире. Стоимость одного аппарата составляет около 15 тысяч долларов США.

Покупатель, приобретший аппарат, получит возможность связи, защищенной 256-битной системой шифрования AES, экран в 5,5 дюймов с резолюцией QHD, чипы Snapdragon 810, 4 гигабайта оперативной памяти LPDDR4, жесткий диск на 128 гигабайт, мощную батарейку, фотоаппарат на 24 мегапикселя с лазерной фокусировкой, поддержку технологий WiGig и 2X2 MIMO.

Корпус аппарата сделан из металлического сплава со включением титановых пластин, а экран защищен стеклом Gorilla Glass 4. Однако, судя по всему, в элитном сегменте рынка не нашлось достаточного количества покупателей, готовых потратить 15 тысяч долларов на сотовый аппарат. Компания Sirin Labs была создана двумя израильскими специалистами Моше Хогегом и Талем Коэном на средства, инвестированные казахским бизнесменом Кенесом Ракишвым.

Как сообщает портал TGSpot, 30 из 90 работников компании получили вызов о слушаниях перед увольнением "в связи с процессом реорганизации и переориентирования на другие сегменты рынка".





