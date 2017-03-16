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Экономика

Израильско-казахская Sirin Labs снимает с продаж самый дорогой в мире смартфон и увольняет работников

время публикации: 10:05 | последнее обновление: 10:43 блог версия для печати фото
Моше Хогег и Таль Коэн, соучредители Sirin Labs, с телефоном Solarin
Телефон Solarin
Израильско-казахская Sirin Labs снимает с продаж самый дорогой в мире смартфон и увольняет работников

Компания Sirin Labs, вложившая 70 миллионов долларов в разработку элитного смартфона Solarin, объявила о снятии его с продаж и увольнении трети сотрудников.

Solarin, рекламировавшийся как самый защищенный смартфон в мире, является также самым дорогим в мире. Стоимость одного аппарата составляет около 15 тысяч долларов США.

Покупатель, приобретший аппарат, получит возможность связи, защищенной 256-битной системой шифрования AES, экран в 5,5 дюймов с резолюцией QHD, чипы Snapdragon 810, 4 гигабайта оперативной памяти LPDDR4, жесткий диск на 128 гигабайт, мощную батарейку, фотоаппарат на 24 мегапикселя с лазерной фокусировкой, поддержку технологий WiGig и 2X2 MIMO.

Корпус аппарата сделан из металлического сплава со включением титановых пластин, а экран защищен стеклом Gorilla Glass 4. Однако, судя по всему, в элитном сегменте рынка не нашлось достаточного количества покупателей, готовых потратить 15 тысяч долларов на сотовый аппарат. Компания Sirin Labs была создана двумя израильскими специалистами Моше Хогегом и Талем Коэном на средства, инвестированные казахским бизнесменом Кенесом Ракишвым.

Как сообщает портал TGSpot, 30 из 90 работников компании получили вызов о слушаниях перед увольнением "в связи с процессом реорганизации и переориентирования на другие сегменты рынка".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 1 июня 2016 г.
Израильская компания представила "самый защищенный смартфон в мире"







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Четверг, 16 марта 2017 г.
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