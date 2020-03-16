Объявлен режим чрезвычайного положения в общественном секторе Израиля

Вечером, 16 марта, после многочасовых консультаций в офисе главы правительства Биньямин Нетаниягу сообщил об очередном ужесточении мер по сдерживанию эпидемии коронавируса в Израиле.

Ожидается, что в ходе телефонного голосования, которое пройдет в ближайшие часы, правительство одобрит в рамках режима чрезвычайного положения меры по применению электронных средств слежения за передвижением вирусоносителей и выявления людей, подвергшихся угрозе заражения. Биньямин Нетаниягу отметил, что разрешение будет выдано на ограниченный срок, на 30 дней.

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Общественный сектор переводится на работу в режиме чрезвычайного положения. Большинство госслужащих будут отправлены на каникулы, которые будут оплачиваться из накопленных отпускных дней. Работать будут только жизненно важные предприятия.

Частный сектор переводится на работу в ограниченном режиме. От компаний и предприятий требует сократить на 70% количество персонала, находящегося на рабочих местах и в офисах. Руководству этих предприятий предлагается разбить работу по сменам, а также переводить сотрудников на удаленную работу. На работающих предприятиях сохраняется требование: не более десяти человек в комнате, расстояние между сотрудниками должно быть не менее двух метров.

Биньямин Нетаниягу сообщил, что наемные работники, отправленные в неоплачиваемый отпуск, смогут получить пособие по безработице. Пособие полагается тем, кто отработал 6 месяцев за последние 18 месяцев.

Жизненно важные предприятия продолжат работу в обычном режиме. Будут работать супермаркеты, поликлиники, аптеки, почта, полиция, банки, охранные предприятия. Будут убираться улицы и вывозиться мусор.

Глава правительства сообщил, что будет увеличена численность персонала больниц и лабораторий.

Министерство финансов разрабатывает меры по оказанию поддержки малому и большому бизнесу. Будут внесены изменения в работу общественного транспорта. В частности, будет сокращено количество автобусов, следующих до центров развлечений, учебных заведений. Изменения можно будет увидеть на сайте министерства транспорта.

В понедельник, 16 марта, около 22:00, министерство здравоохранения сообщило, что общее число заболевших коронавирусом возросло до 298 человек. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, девять в состоянии средней тяжести, остальные переносят болезнь легко.

Больные, госпитализированные в тяжелом состоянии, находятся в больницах "Шиба" в Тель а-Шомере, "А-Шарон" в Петах-Тикве, "Шаарей Цедек" в Иерусалиме, "Ихилов" в Тель-Авиве. Особо тяжелым признано состояние 88-летнего пациента "Шаарей Цедек", подключенного к аппаратам искусственного жизнеобеспечения.

Минздрав также сообщил о том, что в течение дня было взято 1200 анализов на коронавирус.

С 15 марта в Израиле ужесточены карантинные меры: закрыты все учебные заведения и торговые центры (кроме продуктовых магазинов, аптек или заведений, которые продают еду на вынос), банкетные залы, дискотеки, бары, пабы и учреждения общепита, в том числе в отелях (рестораны и кафе могут работать только в режиме доставки), спортзалы, бассейны и бани, аквапарки и зоопарки, кинотеатры, театры и другие культурные учреждения, игровые залы и парки аттракционов, бизнесы, связанные с немедицинскими процедурами ухода за телом, места для проведения ярмарок и шоу, водный общественный транспорт, канатные дороги, объекты национального наследия. Молитвенные и религиозные церемонии могут проводиться группами до 10 человек в каждой, при условии сохранения его участниками минимального расстояния 2 м друг от друга, и не более двух групп одновременно. Запрещены посещения в социальных, патронажных или медицинских учреждениях с постоянным проживанием, за исключением максимум одного посетителя, желательно постоянного. Сотни тысяч граждан 15 марта не вышли на работу.

Вечером 16 марта государственная служба трудоустройства сообщила, что только за один день количество людей, подавших просьбу о выплате пособия по безработице, увеличилось на 14 тысяч, и составило 54 тысячи человек.





