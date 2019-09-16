В Израиле вступил в силу новый закон о банкротстве

В воскресенье, 15 сентября, вступил в силу принятый осенью 2018 года новый закон о банкротстве, заменивший собой три старых ордонанса, два из которых действовали со времен британского мандата.

Новый закон состоит из 375 пунктов, которые обсуждались Кнессетом на протяжении 20 месяцев.

Реформа процедуры банкротства, подготовленная и проведенная через Кнессет министром юстиции Айелет Шакед, полностью меняет подход к процедуре банкротства, переходя от политики наказания к политике реабилитации должников, особенно если речь идет о малых бизнесах, владельцы многих из которых смогут по прошествии четырех лет реабилитации получить прощение долгов.

Кроме того, закон увеличил долю малых кредиторов в разделе имущества за счет банков и государства. Для этого государство, муниципалитеты и банки частично отказались от приоритетного права на взыскание долгов.

Закон также предусматривает личную ответственность членов советов директоров и генеральных директоров компаний, находящихся в положении банкротства, но еще не признанных таковыми судом.

Еще одним следствием вступления закона в силу должно стать сокращение нагрузки на судебную систему и увеличение роли Службы судебных исполнителей, которой будут передаваться все дела на сумму до 150 тысяч шекелей.

Среди важных изменений по сравнению с ситуацией до сих пор: снятие защиты с жилья банкрота. Теперь квартира должника может быть продана для покрытия долгов при условии, что должнику и его семье будет предоставлено альтернативное жилищное решение.

Еще одно новшество – определение месячного платежа не на основании доходов должника, а на основании потенциала заработка.





