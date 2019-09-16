Минфин планирует отмену освобождения интернет-покупок от НДС

Премьер-министр и председатель партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу заявил, что правительство, которое он возглавит, не будет повышать налоги, а дефицит госбюджета будет сокращать путем урезания государственных расходов.

Однако, как сообщают газета "Глобс", в министерстве финансов намерены изыскивать средства не только путем урезания статей расхода. В частности, чиновники министерства планируют включить в проект государственного бюджета на 2020 год отмену освобождения от НДС интернет-покупок за границей на сумму до 75 долларов.

По оценке специалистов, данный шаг принесет в государственную казну около 600-700 миллионов шекелей в год, однако при этом негативно отразится на дороговизне жизни.

В последние годы объединение промышленников, и в первую очередь – владельцы сетей готовой одежды, оказывали на правительство давление с требованием отменить льготу, утверждая, что речь идет о нечестной конкуренции. В частности, они подали иск в БАГАЦ с требованием обязать правительство отменить льготу, однако судьи отклонили иск, постановив, что речь идет о попытке вмешательства в политическую деятельность.

В свою очередь, министр финансов Моше Кахлон выступал категорически против данного шага, и даже рассматривал возможность увеличить потолок освобождения от НДС до 100-150 долларов. Против отмены льготы выступал и председатель финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни.

Специальная правительственная комиссия по реформе частного импорта рекомендовала правительству ряд мер, направленных на сокращение бюрократических процедур и снижение цен на почтовую пересылку, однако не стала включать в документ рекомендацию по повышению потолка безналогового импорта.

Напомним, что жители Израиля могут заказывать через интернет товары на сумму до 75 долларов (включая стоимость пересылки) (книги – до 150 долларов) с освобождением от уплаты НДС, пошлины и налога на покупку. При покупке на сумму от 75 до 500 долларов освобождение идет только от пошлины и налога на покупку.

Одна из важнейших рекомендаций комиссии – четкое определение частного импорта: до 30 единиц товара на общую сумму до 1.000 долларов или до 5 единиц товара на сумму свыше тысячи долларов. Также рекомендуется разрешить превышение указанных лимитов, если заказанные товары предназначены для строительства или ремонта собственного жилья.

Еще один важный пункт рекомендаций – освобождение от таможенной проверки продуктов питания, косметики и пищевых добавок и отмена сбора на них. Количество проверок запчастей для автотранспорта рекомендуется сократить с 20.000 в год до 70 в год и существенно сократить проверки средств связи.