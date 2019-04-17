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Экономика

Инвесторы вложили в израильский "искусственный интеллект" $600 млн за квартал

время публикации: 07:42 | последнее обновление: 08:35 блог версия для печати фото
Инвесторы вложили в израильский "искусственный интеллект" $600 млн за квартал
Инвесторы вложили в израильский "искусственный интеллект" $600 млн за квартал
Инвесторы вложили в израильский "искусственный интеллект" $600 млн за квартал

Согласно данным исследовательского центра IVC, в первом квартале 2019 года израильские стартап-компании привлекли 1,55 миллиарда долларов инвестиций, на 28% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В общей сложности за три месяца было проведено 128 раундов мобилизации капитала, на 15% больше, чем год назад. Медианная сумму мобилизации – 6 миллионов долларов. В пяти сделках было мобилизовано более 50 миллионов долларов в каждой.

Как отмечает IVC, в этом квартале наибольший интерес инвесторов вызвал сектор искусственного интеллекта (AI). Израильские стартапы, действующие в этой сфере, мобилизовали 599 миллионов долларов в рамках 51 раунда. Для сравнения, год назад на долю сектора AI пришлось 369 миллионов долларов в 30 раундах.

Инвестиции в компании в сфере информационных технологий и программного обеспечения резко снизилась с 979 миллионов долларов год назад до 660 миллионов долларов в текущем году.

Стартапы в сфере медико-биологических наук мобилизовали 260 миллионов долларов, на 45 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 9 января 2019 г.
В 2018 году израильские стартапы мобилизовали $6,4 млрд
// NEWSru.co.il // Экономика // 2 ноября 2018 г.
Израильский хайтек мобилизовал в третьем квартале 1,6 миллиарда долларов
// NEWSru.co.il // Экономика // 19 июля 2017 г.
Израильские хайтек-компании мобилизовали за квартал $1,3 млрд





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