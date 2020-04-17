"Даже не проверяла, что мне положено". Разговор с дизайнером костюмов, сумок и защитных масок Еленой Будняцкой

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию серии бесед с представителями малого и среднего бизнеса, частными предпринимателями, пострадавшими в результате введения жестких карантинных мер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

На наши вопросы отвечает дизайнер костюмов, сумок для колясочников и защитных масок Елена Будняцкая.

Беседовала Алла Гаврилова.

Справка: Елена Будняцкая родилась на Байкале, училась в Иркутске в институте иностранных языков, а в 19 лет, в 1995 году, репатриировалась в Израиль. Здесь Елена сначала продолжила изучение японского языка и культуры, но, решив, что ей интереснее заниматься чем-то более прикладным, начала изучать графику и веб-дизайн. Поработав пару лет в этой области, Елена собиралась приступить к изучению анимации, но не успела. В 2004 году она с матерью поехала в Россию навестить бабушку и попала там в тяжелую аварию. В российской больнице ее вернули к жизни, потом транспортировали в Израиль, где она провела около полугода на реабилитации. В результате тяжелой травмы позвоночника Будняцкая передвигается на коляске.

Как вы стали дизайнером одежды и аксессуаров?

Когда я пришла в себя после реабилитации, в "Битуах Леуми" меня спросили, не хочу ли я продолжить учебу. Я на тот момент не успела получить степень. И я подумала, что, раз уж выжила, надо решиться на что-то такое, что до этого я боялась осуществить. Я ведь всегда шила и занималась моделированием, мне многие советовали заняться модой, но я считала, что мне не хватает таланта. А тут решила попытаться поступить в "Шинкар", куда меня в итоге не взяли. Но в то время моя подруга училась в цирковой школе, им к выступлению делали костюмы студенты Школы театрального дизайна, и я поняла, что это мое. Я два года отучилась в этой школе, стала работать и потихоньку нарабатывать клиентуру. Началось с друзей, потом с друзей друзей, а в итоге моими клиентами стали театральные школы, детские театры, цирковые труппы, уличные актеры, Театр Орны Порат. Но последние несколько лет я большую часть года жила в Амстердаме, и история с костюмами немного затихла.

Как вы оказались в Амстердаме?

После травмы я начала заниматься спортом. Дело в том, что инвалидов начинают привлекать к спорту еще в реабилитационном центре. При этом большинство пациентов далеко не сразу осознают, что у них началась новая жизнь, многие бегут от мысли о том, что уже не встанут на ноги, и зачастую враждебно принимают тренеров. Но те не отчаиваются. К тому же в таких центрах много совсем молодых ребят-военнослужащих, в хорошей физической форме. И в конце концов многие приходят к спорту.

В реабилитационном центре я начала заниматься стрельбой из лука, а когда меня выписали и я пришла в тренажерный зал в "Бейт а-Лохем", мне предложили баскетбол, и я сразу загорелась. Это очень активный вид спорта – другие, спортивные коляски, скорость, много движения, игра в команде.

До травмы вы занимались спортом?

Я всегда вела активный образ жизни – занималась аэробикой, ходила в походы. Но на таком уровне – нет.

Я какое-то время играла за женскую сборную, но потом ее распустили. А отдельных женских команд нет, только смешанные. Конечно, в таком случае предпочтение отдают мужчинам – ведь мужская сборная есть, а женской нет, и нам некуда особо расти. А я очень хотела играть в баскетбол.

В 2009 году в Израиле снова решили создать женскую сборную, перед чемпионатом Европы, который мы должны были принимать. Но всего за два года нас было невозможно вывести на мировой уровень. Спортсмены в европейских сборных занимаются этим чуть ли ни с детства, это совершенно другой уровень. Еще до чемпионата к нам приезжали на дружеские матчи сборные Турции и Нидерландов. И если турчанок мы один раз еще победили, то с голландками было играть просто невозможно. Мы выбивались из сил, но даже не могли попасть на их сторону поля. Был один матч, который закончился со счетом 70:0. После пары матчей они просто попросили поставить против них мужскую сборную. В общем, женская сборная в Израиле так и не была толком воссоздана, а мне очень хотелось играть на уровне. И я решила попробовать узнать, не возьмут ли меня в одну из голландских команд. И это так легко получилось, что я поняла, что надо ехать, иначе я потом буду жалеть.

В 2015 году я поехала в Амстердам, и с тех пор играю за голландские команды, а в Израиль приезжаю на каникулы и праздники.

В этом году, когда началась эпидемия, я была в Амстердаме, и начала шить маски еще там. Опубликовала их в паре групп в Facebook, и оказалось, что на них есть спрос.

Но я очень волновалась за родителей и вернулась в Израиль. Пока сидела здесь на карантине, снова стала шить маски. Их начали заказывать, и за две недели я совершенно неожиданно для себя продала довольно много масок.

Из какой ткани вы делаете маски?

Это разновидность неопрена, довольно тонкая. Ткань трехслойная, но дышит, поскольку неплотная. Плюс я пришиваю хлопчатобумажную подкладку. Маски чуть тянутся, ощущение приятное, яркие цвета, их можно стирать. Самое приятное, когда я вижу мои маски на людях в Фейсбуке и понимаю, что их уже полгорода носит.

А что с вашей остальной работой?

Все остальное сейчас остановилось. Все мои артисты, которым я шила, работают курьерами, так что не до костюмов.

Но еще пару лет назад в Нидерландах я начала делать сумки для инвалидных колясок. Они оказались очень восстребованы, потому что аксессуары для инвалидов почему-то обычно довольно непривлекательны и делаются из дешевых материалов. К тому же, на них любят наклеивать большие логотипы. Мне сначала нужна была сумка просто для себя, потом друзья начали просить, а потом посыпались заказы. Кроме того, компании, которые производят или продают коляски, обычно делают сумки под определенную модель коляски, а я придумала универсальную модель, которая может крепиться на все.

За это время я разработала уже шесть моделей таких сумок и стала продавать их через интернет. Сейчас, конечно, все приостановилось.

Самое обидное, что сначала я шила сумки сама, а потом заказов стало столько, что я перестала успевать. И для того, чтобы продвинуть бизнес еще на одну ступеньку, я нашла производителей, и мне сделали целую партию. Производство в Израиле дорогое, и я довольно долго копила на это деньги, откладывая с моего пособия по инвалидности. И заказ был готов как раз перед началом эпидемии. Поэтому я, конечно, надеюсь, что все это поскорее кончится, и я хотя бы смогу вернуть уже заплаченные за заказ деньги.

Вы получаете сейчас какую-то помощь от государства, помимо пособия по инвалидности?

Я пока даже не проверяла, что мне положено как фрилансеру, и положено ли мне что-то, учитывая то, что я сейчас работаю. Я сейчас все время шью, а когда выдается свободная минутка – готовлю или убираю.

Какие у вас планы на пост-коронавирусное будущее?

Никто ведь не знает, что будет дальше. Очень хочется вернуться к работе и спорту, но пока совершенно непонятно, когда это станет возможным. Хочется снова делать костюмы и сумки и придумывать что-то еще.

Когда я занялась сумками, я ездила во Франкфурт на большую выставку различной продукции для инвалидов и реабилитации. Это было очень интересно, и мне бы хотелось продолжить работу в этой сфере.







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