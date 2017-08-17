Китайцам не продадут спутниковую компанию "Халаль тикшорет"

Отменена сделка о продаже спутниковой компании "Халаль тикшорет", принадлежащей Шаулю Аловичу, китайской корпорации связи Beijing Xinwei Technology. Об этом в четверг, 17 августа, уведомила "Халяль тикшорет".

В сообщении сказано, что стороны отменили слияние и полностью отказались от претензий друг к другу.

Вместе с тем отмечается, что есть другие компании, заинтересованные в приобретении "Халаль тикшорет", либо слиянии с ней.

О том, что "Халаль тикшорет" сольется с компанией Luxembourg Space Telecommunications, дочерней фирмой китайской корпорации связи Beijing Xinwei Technology, сообщалось в августе 2016 года. Стоимость сделки оценивалась в 285 миллионов долларов.