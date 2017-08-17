17 августа 2017 г.
последняя новость: 16:45
Вино в пещере льется рекой
Закрыта программа Юлии Меньшовой
Умерла Вера Глаголева
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:45 ЦСБ: турпоток в Израиль вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом
15:51 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились
13:51 Китайцам не продадут спутниковую компанию "Халаль тикшорет"
03:36 Компания Motorola запатентовала самовосстанавливающийся экран смартфона
15:31 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли
15:28 Концерн "Авиационная промышленность" возглавит Арэль Локер
14:40 Поступления в госказну от добычи газа в первом полугодии 2017 – 390 млн шекелей
14:09 Темпы роста экономики Израиля в первом полугодии – 2,1%
10:50 "Калькалист": китайский инвестфонд хочет купить израильский стартап за миллиард долларов
09:24 Завершена забастовка в банке "Мизрахи-Тфахот"
Экономика

Китайцам не продадут спутниковую компанию "Халаль тикшорет"

время публикации: 13:51 | последнее обновление: 13:51 блог версия для печати фото
Спутниковая компания "Халаль Тикшорет" принадлежит Шаулю Аловичу, владельцу контрольного пакета акций компании "Безек"

Отменена сделка о продаже спутниковой компании "Халаль тикшорет", принадлежащей Шаулю Аловичу, китайской корпорации связи Beijing Xinwei Technology. Об этом в четверг, 17 августа, уведомила "Халяль тикшорет".

В сообщении сказано, что стороны отменили слияние и полностью отказались от претензий друг к другу.

Вместе с тем отмечается, что есть другие компании, заинтересованные в приобретении "Халаль тикшорет", либо слиянии с ней.

О том, что "Халаль тикшорет" сольется с компанией Luxembourg Space Telecommunications, дочерней фирмой китайской корпорации связи Beijing Xinwei Technology, сообщалось в августе 2016 года. Стоимость сделки оценивалась в 285 миллионов долларов.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 24 августа 2016 г.
Китайцы покупают израильскую спутниковую компанию "Халаль Тикшорет"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июля 2017 г.
Дело о коррупции в "Безек": проведен обыск в офисах "Халаль Тикшорет"
// NEWSru.co.il // Экономика // 20 июня 2017 г.
Обыск в офисах компании "Безек": Шауль Алович задержан следователями управления ценных бумаг
// NEWSru.co.il // Экономика // 27 мая 2014 г.
Испанская спутниковая компания покупает "Халаль Тикшорет" за 1,3 млрд шекелей







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 17 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017