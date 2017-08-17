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Экономика

Компания Motorola запатентовала самовосстанавливающийся экран смартфона

время публикации: 03:36 | последнее обновление: 03:44 блог версия для печати фото
Компания Motorola запатентовала самовосстанавливающийся экран смартфона

Компания Motorola запатентовала технологию, с помощью которой экран смартфона сможет самостоятельно себя ремонтировать после получения повреждений.

Как сообщает сайт Slashgear.com, согласно патенту, такой "умный" экран будет изготавливаться из стеклоподобного полимера, способного "запоминать" свою изначальную форму.

За состоянием полимера будет следить специальное программное обеспечение. В случае появления трещин или царапин операционная система предложит владельцу телефона запустить процесс восстановления экрана.

Чтобы экран смог себя починить, необходимо отложить аппарат в сторону и не пользоваться им в течение некоторого времени. Специальная система начнет нагревать материал, который под воздействием повышенных температур постепенно примет свою первоначальную форму, пишет Life.ru.

Специалисты Motorola отмечают, что технология пока не идеальна, однако она уже способна "устранять некоторые дефекты".

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