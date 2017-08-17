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Экономика

ЦСБ: турпоток в Израиль вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом

время публикации: 16:45 | последнее обновление: 16:45 блог версия для печати фото
ЦСБ: турпоток в Израиль вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом

Данные Центрального статистического бюро Израиля свидетельствуют о том, что в июле 2017 года страну посетило 293.100 туристов со всего мира (включая однодневных туристов). Эти цифры говорят об увеличении туристического потока на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество россиян, посетивших в прошлом месяце еврейское государство, достигло 31 700 человек, что на 66% больше, чем в аналогичный период предыдущего года.

В период с января по июль 2017 года Израиль посетили в общей сложности 2. 129. 600 туристов, что на 25% больше, чем годом ранее.

По сведениям ЦСБ, доходы Израиля от туризма с начала года составили 9,4 миллиарда шекелей.

За первые 7 месяцев туристический поток из РФ в Израиль составил 214 000 человек – на 29% больше, чем в тот же период прошлого года. По-прежнему, наибольшее количество туристов в Израиль прибывает из США, второе место занимает Россия, третье – Франция.

Отметим, что ранее РИА Новости, со ссылкой на сайт Onlinetours.ru и сервис Aviasales, сообщало, что на фоне холодного и дождливого лета на треть вырос поток российских туристов в Израиль.

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