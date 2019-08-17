ЦСБ Израиля назвало самые богатые и самые бедные районы страны

Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало данные о самых богатых и самых бедных районах страны, сообщает Rotter. При этом подчеркивается, что первая группа включает в себя всего семь районов и два местных совета, тогда как вторая насчитывает более 90.

На первой строчке рейтинга самых богатых жилых районов находится парк Цамерет (Тель-Авив), на второй – район Цахала на северо-востоке Тель-Авива, на третьей – район Дания в Хайфе. Всего четыре наиболее благополучных района находятся на территории Тель-Авива, два – в Рамат а-Шароне, один – в Хайфе.

В группе самых бедных районов первое место делят между собой район Рамат-Эльханан Бней-Брака, Кирьят-Рама и Рамат а-Тнаим Бейт-Шемеша, а также иерусалимский Меа Шераим.

Общее число жителей беднейших районов страны составляет 658 тысяч человек, 358 тысяч из них – жители Иерусалима. Только один иерусалимский район приблизился в рейтинге к самых благополучным районам страны.

При оценке степени "богатства и благополучности" того или иного района, учитывались такие показатели как его демографический состав, уровень образования и уровень жизни его обитателей, а также то, где и кем они работают и какими социальными льготами пользуются. После этого были сформированы 10 кластеров, среди которых 9-й и 10-й были помещены на "вершину благополучия".





