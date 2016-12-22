Новые авиамаршруты из Израиля: Дебрецен, Краков, Салоники, Сардиния

Венгерская компания бюджетных авиаперевозок Wizzair продолжает расширять свою деятельность в Израиле.

В течение зимнего сезона компания задействует прямые рейсы из Варшавы в аэропорт "Увда" на юге Израиля. Два рейса в неделю (вторник и суббота) обслуживаются самолетами A320.

Кроме того, с марта 2017 года Wizzair открывает новый маршрут Тель-Авив-Дебрецен, соединяя Израиль со вторым по величине городом Венгрии двумя прямыми авиарейсами в неделю (воскресенье и среда). Этот рейс значительно облегчит связь с родиной десяткам израильских студентов, обучающихся медицине в Дебреценском университете.

Израильская бюджетная авиакомпания "Сан Д'Ор" начнет с марта 2017 года летать по понедельникам и пятницам в Краков (Польша).

Авиакомпания "Аркия" начнет весной 2017 года работать на маршрутах в Лондон, Милан, Салоники (Греция) и на Сардинию.

Германская бюджетная авиакомпания Air Berlin удвоит с марта 2017 года количество авиарейсов между Тель-Авивом и Берлином с 7 до 14 в неделю.

Испанская Air Europa с апреля 2017 года увеличит количество рейсов из Тель-Авива в Мадрид с четырех до пяти в неделю

Итальянская бюджетная авиакомпания Volotea, в 2016 году прекратившая авиасообщение с Израилем, объявила о намерении вернуться в Израиль в 2017 году. Ранее самолеты авиакомпании летали из Израиля на Сицилию и в Венецию.

Руководство "Туркменских авиалиний" сообщило о планах на открытие маршрута Ашхабад-Тель-Авив.

Израиль и Украина подписали новый договор об авиасообщении, снимающий ограничения на количество рейсов между странами. Украинская сторона предложила увеличить количество рейсов в Киев, Львов и Запорожье.

Между тем, в ближайшее воскресенье министр транспорта Исраэль Кац вынесет на рассмотрение правительства решение о создании управления по планированию нового международного аэропорта в Галилее в районе Рамат-Давид.