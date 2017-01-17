Отчет: стоимость кашрута – 2,8 млрд шекелей в год, из них 600 миллионов – из-за монополии главного раввината

Согласно отчету аудиторской фирмы "Йорам Абрамзон и партнеры", подготовленному по заказу бюджетного отдела министерства финансов, стоимость прямых и косвенных расходов израильского рынка на кашрут составляет 2,8 миллиарда шекелей в год – 3% годового оборота рынка продуктов питания.

По оценке аудиторов, около 600 миллионов шекелей из этой суммы – излишние расходы, связанные с монополией главного раввината на надзор за кашрутом.

В отчете центра исследований Кнессета, подготовленном по просьбе экономической комиссии, отмечается, что в главном раввинате опровергают указанные суммы, однако не готовы предоставить альтернативные данные.

Система кашрута и контроля над ним в Израиле состоит из совета главного раввината, местных религиозных советов и министерства по делам религий. Предприятия, желающие получить удостоверение о кошерности, нанимают напрямую или через субподрядчиков надзирателей за кашрутом, действующих в соответствии с инструкциями трех вышеуказанных структур. При этом место и объем работы надзирателей определяется не работодателем, а местным раввином и религиозным советом.

В Израиле удостоверение о кошерности получают около 15 тысяч бизнесов (80% бизнесов в сферах, в которых выдается такое удостоверение, – пункты общественного питания, гостиницы, залы торжеств, предприятия по производству продуктов питания, учреждения с собственной кухней, виноградники, магазины продуктов питания, скотобойни, птицефабрики и т.д.).

Общая стоимость поступлений в госказну от уплаты сбора за получение удостоверения о кошерности составляет 30 миллионов шекелей в год.

Авторы отчета подчеркивают, что на текущий момент ни у одной структуры в Израиле нет точных данных о количестве задействованных в стране надзирателей за кашрутом, о количестве необходимых или занятых ставок, а также о тарифах, взимаемых с разных видов бизнесов.

Согласно отчету Абрамзона, наибольшие расходы на кашрут связаны с забоем птицы (1,28 млрд шекелей в год без учета НДС) и скота (439 миллионов шекелей). 322 миллиона шекелей в год тратится на кашрут импортируемой говядины, 209 миллионов шекелей расходов на кашрут несут отели, 114 миллионов шекелей – точки общественного питания, 40 миллионов шекелей – сети розничной торговли, 28 миллионов шекелей – местная промышленность, 21 миллион шекелей – импортеры сыра.

Министерство по делам религий подготовило отчет, согласно которому расходы на кашрут колеблются от 7,7 тысяч шекелей в год для киоска по продаже продуктов питания и 19,36 тысяч шекелей в год для кафе до 252 тысяч шекелей для большого отеля, 244 тысяч шекелей для крупного зала торжеств и 297 тысяч шекелей для крупного завода.

Объединение отелей утверждает, что годовые расходы гостиничного сектора на кашрут составляют 330 миллионов шекелей в год.





