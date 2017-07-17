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Экономика

Десятки уволенных инженеров получат работу в оборонной промышленности

время публикации: 13:10 | последнее обновление: 13:10 блог версия для печати фото
Десятки уволенных инженеров получат работу в оборонной промышленности

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман распорядился трудоустроить на предприятиях оборонной промышленности десятки инженеров и производственных рабочих, которых увольняют вследствие закрытия заводов "Висоник" и "Согат" в Кирьят-Гате. Соответствующая договоренность достигнута с руководством военного концерна "ТААС Маарахот", сообщает пресс-служба НДИ.

Министерство обороны должно обеспечивать безопасность государства не только в военной сфере, но и в социальной. заявил Либерман.

Раннее, во время визита на военное предприятие "Ашот Ашкелон", Авигдор Либерман подчеркнул, что он как министр обороны считает поддержку периферии приоритетной задачей. Так, по его указанию, на север был переведен ремонтно-эксплуатационный центр ЦАХАЛа (МАША 7000), несколько месяцев назад при поддержке министерства обороны был открыт завод "Эльбит" в Араде, был подписан договор на сумму в 250 миллионов шекелей с компанией КАЦАА ("Трубопровод Эйлат-Ашкелон") на развитие инфраструктуры. Помимо этого, обсуждается возможность ускорить перевод "ТААС" из Рамат Ха-Шарона на юг страны, в Рамат Бека. Оборонные предприятия в районах, примыкающих к сектору Газа и на севере страны, получили за прошлый год заказов от министерства обороны на сумму в 4.5 миллиарда шекелей, а новые базы на Юге ("Кирьят Модиин" и "Кирьят Тикшув") должны обеспечить около 800 местных жителей рабочими местами.

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