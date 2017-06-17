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Экономика

The Times: самолеты "Эль-Аль" будут летать над Саудовской Аравией

время публикации: 09:29 | последнее обновление: 10:43 блог версия для печати фото
The Times: самолеты "Эль-Аль" будут летать над Саудовской Аравией
Принц Саудовской Аравии и министр обороны Мохаммад бин Салман
The Times: самолеты "Эль-Аль" будут летать над Саудовской Аравией

Британская газета The Times сообщила, что Израиль и Саудовская Аравия обсуждают возможность создания экономических связей между двумя странами.

По данным арабских и американских источников, власти двух государств предполагают начать с полетов "Эль-Аль" над Саудовской Аравией и выхода израильских компаний на рынок стран Персидского залива.

С 1993 года, со времен соглашений, принятых в Осло, арабские страны искали способы установить связь с Израилем, обойдясь при этом без полноценных дипломатических отношений. При этом, как отмечает The Times, арабские государства стремились взаимодействовать с Израилем напрямую, а не через Вашингтон.

В конце минувшей недели власти Саудовской Аравии разорвали дипломатические отношения с Катаром и официально выразили поддержку президенту США Дональду Трампу, назвавшему Катар "спонсором терроризма".

Комментируя катарский кризис, телеканал "Аль-Джазира" подчеркнул, что больше всего от испортившихся отношений между арабскими государствами и Катаром выиграет Израиль. Действия Саудовской Аравии и ее союзников подрывают власть ХАМАСа в секторе Газы, а в их заявлениях группировка называется террористической. По мнению канала, выступившие против Катара арабские страны перешли на позиции Израиля в вопросе об урегулировании палестино-израильского конфликта.



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