В списке самых перспективных стартапов Cool Vendors за 2019 – 25 израильских компаний

Крупная американская консалтинговая компания Gartner, специализирующаяся на сборе и анализе информации по сектору высоких технологий, подготовила ежегодный список самых многообещающих стартап-компаний 2019 года.

Как сообщает The Marker, в этом году в список Cool Vendors попали 25 израильских стартапов, что не является рекордным показателем в абсолютных цифрах (2016-2018 годах в список стабильно попадали более 30 представителей Израиля). Однако в процентном отношении израильское представительство (15%) является рекордным, поскольку в 2019 году в общий список вошли только 168 компаний, тогда как в 2017, например, когда в Cool Vendors было 32 израильских номинанта (10,6%), общий список включал в себя 300 компаний. В 2018 году израильские стартапы составляли 12% от общего списка.

Крупнейшее израильское представительство, традиционно, наблюдается в сфере кибербезопасности, от которой в список попали 10 израильских стартапов. Также израильские стартапы присутствуют в сферах робототехники, торговли, искусственного интеллекта, умного транспорта, технологии блокчейн.

Среди компаний, попавших в список, The Marker называет стартапы Sigill (сбор информации в "Темной сети" с целью предотвращения кибератак), Iddra (проверка уровня киберзащиты клиентов и поставщиков, и выявление слабых мест), ContextSpace (помощь в соответствии европейским требованиям в сфере защиты права на частную жизнь), Panoply (объединение и анализ корпоративной информации – Business Intelligence), Commonsense Robotics (микрологистика для обслуживания малых магазинов в центральных кварталах городов), Mmuze (чатбот для обслуживания клиентов на сайтах одежды), ciValue (обработка информации о поведении покупателей), Anyvision (технология распознавания лиц с помощью имеющихся на территории видеокамер), Atidot (помощь в подборке страховых полисов под нужды клиентов), Orbs (технология эмиссии криптовалют).





