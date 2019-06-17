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Экономика

В списке самых перспективных стартапов Cool Vendors за 2019 - 25 израильских компаний

время публикации: 09:27 | последнее обновление: 10:06 блог версия для печати фото
В списке самых перспективных стартапов Cool Vendors за 2019 – 25 израильских компаний
В списке самых перспективных стартапов Cool Vendors за 2019 – 25 израильских компаний
В списке самых перспективных стартапов Cool Vendors за 2019 – 25 израильских компаний

Крупная американская консалтинговая компания Gartner, специализирующаяся на сборе и анализе информации по сектору высоких технологий, подготовила ежегодный список самых многообещающих стартап-компаний 2019 года.

Как сообщает The Marker, в этом году в список Cool Vendors попали 25 израильских стартапов, что не является рекордным показателем в абсолютных цифрах (2016-2018 годах в список стабильно попадали более 30 представителей Израиля). Однако в процентном отношении израильское представительство (15%) является рекордным, поскольку в 2019 году в общий список вошли только 168 компаний, тогда как в 2017, например, когда в Cool Vendors было 32 израильских номинанта (10,6%), общий список включал в себя 300 компаний. В 2018 году израильские стартапы составляли 12% от общего списка.

Крупнейшее израильское представительство, традиционно, наблюдается в сфере кибербезопасности, от которой в список попали 10 израильских стартапов. Также израильские стартапы присутствуют в сферах робототехники, торговли, искусственного интеллекта, умного транспорта, технологии блокчейн.

Среди компаний, попавших в список, The Marker называет стартапы Sigill (сбор информации в "Темной сети" с целью предотвращения кибератак), Iddra (проверка уровня киберзащиты клиентов и поставщиков, и выявление слабых мест), ContextSpace (помощь в соответствии европейским требованиям в сфере защиты права на частную жизнь), Panoply (объединение и анализ корпоративной информации – Business Intelligence), Commonsense Robotics (микрологистика для обслуживания малых магазинов в центральных кварталах городов), Mmuze (чатбот для обслуживания клиентов на сайтах одежды), ciValue (обработка информации о поведении покупателей), Anyvision (технология распознавания лиц с помощью имеющихся на территории видеокамер), Atidot (помощь в подборке страховых полисов под нужды клиентов), Orbs (технология эмиссии криптовалют).



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 12 июня 2017 г.
300 самых перспективных стартапов 2017 по версии Gartner: каждый десятый – из Израиля
// NEWSru.co.il // Экономика // 19 мая 2016 г.
В списке самых перспективных стартапов Cool Vendors за 2016 – рекордные 35 израильских компаний





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