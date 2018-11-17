Кахлон распорядился подготовить решение о секвестре, чтобы профинансировать надбавку силовым структурам

Министр финансов Моше Кахлон отдал руководству своего министерства подготовить к воскресенью, 18 ноября, черновик решения о сокращении бюджетов всех министерств с целью финансирования соглашения с руководством полиции, управления тюрем, службы внешней разведки ("Мосад") и общей службы безопасности (ШАБАК) по поводу выплаты надбавки их сотрудникам и пенсионерам, сообщает The Marker.

Чтобы профинансировать выплату этой надбавки, потребуется сокращение бюджетов всех министерств и ведомств на 1,3% в 2019 году и на 1,5% в каждом последующем году вплоть до 2035 года.

Решение о секвестре должно быть рассмотрено на ближайшем заседании правительства.

Напомним, что речь идет о "надбавке за отсутствие трудовой стабильности", выплачиваемой контрактникам ЦАХАЛа с 2006 года. Руководство министерства финансов настаивает на том, что сотрудникам других силовых структур данная надбавка не положена, поскольку они не страдают от отсутствия трудовой стабильности.

Ранее СМИ сообщали, что соглашение о выплате надбавки было подписано министром финансов Моше Кахлоном без ведома высшего руководства его министерства. В подписании соглашения не участвовали ни гендиректор министерства Шай Баабад, ни ответственный за зарплаты госслужащих Коби Бар-Натан, ни юридический советник министерства Аси Мессинг.

Отметим, что речь идет о сделке стоимостью 1,2 миллиарда шекелей ежегодно и 7 миллиардов шекелей в рассрочку на 15 лет.

В 2006 году в ходе переговоров между министерствами обороны и финансов договорились о сокращении тысяч военнослужащих-контрактников в обмен на особую прибавку за отсутствие стабильности занятости. Однако в соглашении не было прописано, что речь идет о прибавке исключительно для военнослужащих ЦАХАЛа, несколько лет назад такую же прибавку потребовали служащие ШАБАКа и "Мосада", а вслед за ними и сотрудники полиции и управления тюрем, зарплаты которых привязаны к зарплатам военных.

Несмотря на то, что в спецслужбах, полиции и тюрьмах сотрудники обладают значительным уровнем стабильности занятости, Всеизраильский суд по трудовым конфликтам подтвердил их право на прибавку.

Изначально минфин выступал категорически против выплаты надбавки полицейским и сотрудникам управления тюрем, требуя оспорить постановление суда в Высшем суде справедливости, однако для этого требовалось постановление правительства. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, до сентября поддерживавший позицию минфина, в сентябре распорядился начать переговоры с представителями полиции и ШАБАСа.

16 октября стало известно, что министр финансов Моше Кахлон и министр внутренней безопасности Гилад Эрдан объявили о достижении соглашения по поводу надбавки к зарплатам и пенсиям действующих и вышедших на пенсию сотрудников полиции и управления тюрем.





