18+
17 ноября 2018 г.
последняя новость: 10:36
Яир Лапид: «Враги — не внутри общества»
ХАМАС грозит «трофейным» пистолетом
Путин диктует Израилю правила игры
Политическое заявление или этические размышления
Массовый исход
Почему погиб командир спецназа
Непотопляемый Авигдор Либерман
Cместить короля и наследника
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:02 Кахлон распорядился подготовить решение о секвестре, чтобы профинансировать надбавку силовым структурам
21:54 Международные рейтинговые компании потребовали от Израиля разъяснений по поводу дефицита бюджета
15:52 Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
12:07 Закон об экспорте медицинской марихуаны утвержден к первому чтению
08:02 Второе управление телерадиовещания возглавит Керен Узан
20:35 Бизнесам юга разрешили опоздать с подачей налоговых отчетов
20:09 Следователи Управления ценных бумаг провели обыски в офисах "Эль-Аля"
15:58 Шакед планирует повысить минимальную стоимость имущества, конфискуемого за долги
15:53 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли
15:35 "Эльбит" поставит клиенту в Азиатско-Тихоокеанском регионе БПЛА на 167 миллионов долларов
Экономика

Кахлон распорядился подготовить решение о секвестре, чтобы профинансировать надбавку силовым структурам

время публикации: 07:02 | последнее обновление: 08:36 блог версия для печати фото
Кахлон распорядился подготовить решение о секвестре чтобы профинансировать надбавки силовым структурам

Министр финансов Моше Кахлон отдал руководству своего министерства подготовить к воскресенью, 18 ноября, черновик решения о сокращении бюджетов всех министерств с целью финансирования соглашения с руководством полиции, управления тюрем, службы внешней разведки ("Мосад") и общей службы безопасности (ШАБАК) по поводу выплаты надбавки их сотрудникам и пенсионерам, сообщает The Marker.

Чтобы профинансировать выплату этой надбавки, потребуется сокращение бюджетов всех министерств и ведомств на 1,3% в 2019 году и на 1,5% в каждом последующем году вплоть до 2035 года.

Решение о секвестре должно быть рассмотрено на ближайшем заседании правительства.

Напомним, что речь идет о "надбавке за отсутствие трудовой стабильности", выплачиваемой контрактникам ЦАХАЛа с 2006 года. Руководство министерства финансов настаивает на том, что сотрудникам других силовых структур данная надбавка не положена, поскольку они не страдают от отсутствия трудовой стабильности.

Ранее СМИ сообщали, что соглашение о выплате надбавки было подписано министром финансов Моше Кахлоном без ведома высшего руководства его министерства. В подписании соглашения не участвовали ни гендиректор министерства Шай Баабад, ни ответственный за зарплаты госслужащих Коби Бар-Натан, ни юридический советник министерства Аси Мессинг.

Отметим, что речь идет о сделке стоимостью 1,2 миллиарда шекелей ежегодно и 7 миллиардов шекелей в рассрочку на 15 лет.

В 2006 году в ходе переговоров между министерствами обороны и финансов договорились о сокращении тысяч военнослужащих-контрактников в обмен на особую прибавку за отсутствие стабильности занятости. Однако в соглашении не было прописано, что речь идет о прибавке исключительно для военнослужащих ЦАХАЛа, несколько лет назад такую же прибавку потребовали служащие ШАБАКа и "Мосада", а вслед за ними и сотрудники полиции и управления тюрем, зарплаты которых привязаны к зарплатам военных.

Несмотря на то, что в спецслужбах, полиции и тюрьмах сотрудники обладают значительным уровнем стабильности занятости, Всеизраильский суд по трудовым конфликтам подтвердил их право на прибавку.

Изначально минфин выступал категорически против выплаты надбавки полицейским и сотрудникам управления тюрем, требуя оспорить постановление суда в Высшем суде справедливости, однако для этого требовалось постановление правительства. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, до сентября поддерживавший позицию минфина, в сентябре распорядился начать переговоры с представителями полиции и ШАБАСа.

16 октября стало известно, что министр финансов Моше Кахлон и министр внутренней безопасности Гилад Эрдан объявили о достижении соглашения по поводу надбавки к зарплатам и пенсиям действующих и вышедших на пенсию сотрудников полиции и управления тюрем.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 18 октября 2018 г.
СМИ: соглашение о неположенной полицейским надбавке Кахлон подписал без ведома своего аппарата
// NEWSru.co.il // Экономика // 16 октября 2018 г.
Минфин уступил: полицейские и сотрудники тюрем получат неположенную им добавку
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 сентября 2018 г.
Правительство отреагировало на беспорядки, устроенные полицейскими-пенсионерами в Иерусалиме





  Rating@Mail.ru  
Суббота, 17 ноября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018