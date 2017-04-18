Моше Кахлон представил программу поддержки молодых семей

Во вторник, 18 апреля, министр финансов Моше Кахлон на пресс-конференции в Тель-Авиве обнародовал программу, направленную на поддержку семейных пар с детьми и среднего класса.

О пресс-конференции было объявлено за час до ее начала, но тема не разглашалась. По информации СМИ, Моше Кахлон, отношения которого с главой правительства Биньямином Нетаниягу переживают кризис, не уведомил премьера о предстоящей публикации экономической программы.

Свою программу глава минфина назвал "Семья нетто". "Сегодня мы поддержим супругов, которые каждое утро ходят на работу, платят налоги и проходят резервистскую службу", - заявил Моше Кахлон в начале пресс-конференции.

"Для государства Израиль очень важно поддержать средний класс, численность которого должна увеличиваться, а не сокращаться. Мы бы хотели поддержать средний класс, и у нас есть хорошая новость: деньги возвращаются налогоплательщикам, они возвращаются семьям и нашим общим детям. Это моя обязанность, как министра финансов", - подчеркнул Моше Кахлон. В ходе пресс-конференции он еще несколько раз повторил, что деньги налогоплательщиков должны принадлежать не государству, а народу.

Моше Кахлон пообещал, что семейные пары, воспитывающие детей, получат дополнительные льготные единицы, снижающие подоходный налог.

Согласно программе минфина, родители ребенка до года (отец и мать) получат по 1,5 льготные единицы. Родители детей от 1 года до 6 лет получат по 2,5 единицы. Не менее 150 шекелей государство будет доплачивать за группу продленного дня для учащихся с 1 по 2 класс. Работающие супруги также смогут получить "рабочую премию" ("маанак авода") в размере 495 шекелей.

Минфин обещает отменить таможенные сборы для импортеров одежды для младенцев и обуви.

Предполагается отмена НДС на мобильные телефоны.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что минфин готовит программу по снижению размера оплаты групп продленного дня. Согласно публикациям, максимальная цена "продленки" не должна превышать 930 шекелей. Государство будет доплачивать за каждого ребенка от 150 до 400 шекелей в зависимости от места жительства семьи: чем "беднее" город, тем выше сумма доплаты.





