Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 18 апреля, валютные торги завершились умеренным ростом курса доллара и весьма значительным – курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара возрос на 0,494% и составил 3,665 шекелей за $1. Курс евро – на 0,793% и составил 3,915 шекелей за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.

6 апреля монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на май без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года - на 0,15%.