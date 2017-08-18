"Хеврат Хашмаль" отчиталась об убытках

Израильская электрическая компания опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2017 года, согласно которому убытки компании составили 382 миллиона шекелей.

Доходы компании от поставки электричества составили 4,99 миллиарда шекелей, на 1% меньше, чем год назад, несмотря на повышение тарифов на электричество. Причиной сокращения доходов стал выход на рынок частных производителей электроэнергии.

Во втором квартале 55,35% электричества "Хеврат Хашмаль" выработала на природном газе (в том числе 3,6% - на сжиженном газе). Доля угля сократилась до 44%.