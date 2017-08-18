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Экономика

Комиссия минфина рекомендует разрешить потолок беспошленных покупок в интернете до 1000 долларов

время публикации: 14:10 | последнее обновление: 14:10 блог версия для печати фото
Комиссия рекомендует разрешить персональный импорт товаров до 1000 долларов

Комиссия по облегчению персонального импорта, назначенная по решению министра финансов Моше Кахлона и министра экономики Эли Коэна (“Кулану”) представила свои первые рекомендации по введению правил ввоза товаров из-за рубежа в рамках персонального импорта (“явуа иши”). Комиссию, в которую входят представители всех задействованных министерств и ведомств, возглавляет заместитель ответственного за распределение бюджетов Шира Гринберг, генеральный директор министерства экономики Шай Рински выступает в качестве ее заместителя. Итоговый список рекомендаций комиссии будет передан министру финансов Моше Кахлону и министру экономики Эли Коэну в ближайшие месяцы.

В рамках своей работы члены комиссии изучили имеющуюся ситуацию в данной сфере, обратились к общественности с просьбой прислать свои претензии, советы и идеи, а также пригласили на несколько заседаний предпринимателей, которые изложили свои соображения. В частности, выяснилось, что в Израиле отсутствует четкое определение "допустимого количества" товара, которое можно заказывать для пересылки в рамках персонального импорта. Из-за этого покупатель никогда не знает, какой объем можно заказывать, и зачастую посылки задерживаются таможней, после чего лишь многократные обращения в таможенную службу позволяют получить свой заказ. При этом специалисты признают, что развитие персонального импорта необходимо для снижения стоимости жизни, особенно в Израиле, где рынок очень концентрирован.

Чтобы устранить этот барьер для развития персонального импорта, комиссия решила разработать четкие критерии, выражающиеся в количестве товаров или в их стоимости, для заказа которого не нужно иметь разрешение или лицензию: будет рекомендовано ввести единое правило, распространяющееся на все виды товаров. Поскольку речь идет о крайне важном решении, прежде чем принять правила в окончательном виде комиссия постановила о проведении слушаний. Так, на этой неделе обсуждалось замена критерия “допустимое количество” на “до 5 единиц товара или же до суммы в 1000 долларов США - больший из обоих вариантов”.

Комиссия также предлагает ввести максимальное количество единиц товара для пересылки (вне зависимости от его стоимости), которое можно доставлять в Израиль в рамках персонального импорта. При этом таможенная служба или другое задействованное ведомство в особых случаях сможет пропускать и большую партию товара, если сочтет, что она отвечает понятиям персонального импорта.

Кроме того, в соответствии с решением правительства комиссия представила министрам финансов и экономики предварительные рекомендации по поводу персонального импорта товаров, связанных с транспортом. Рынок запасных частей для автомобилей - крупный рынок импорта, объем которого достигает 10 миллиардов шекелей в год. Однако этот рынок плохо структурирован и мало подвержен конкуренции, в результате чего цены на автомобильные запчасти в Израиле значительно выше, чем в Европе.

В настоящий момент любые автодетали, доставляемые в Израиль по персональному импорту, задерживаются таможней. Чтобы изменить этот порядок вещей, комиссия рекомендует скорректировать указ о персональном импорте, существенно уменьшив список товаров, требующих специального разрешения министерства транспорта. Министерство транспорта ранее уже сократило список товаров, требующих специального разрешения, с 20.000 до 70, однако указ о персональном импорте не был приведен в соответствие с этими изменениями. Комиссия рекомендовала министерству экономики скорректировать указ и представить его на утверждение министерства юстиции в течение 30 дней, чтобы реформа в сфере персонального импорта автодеталей была завершена до окончания 2017 года.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 4 июля 2017 г.
Министерства финансов и экономики приглашают население высказаться по поводу частного импорта
// NEWSru.co.il // Экономика // 18 июня 2017 г.
Минфин и минэкономики готовят реформу системы частного импорта
// NEWSru.co.il // Экономика // 11 ноября 2014 г.
Минфин освободил от таможенной пошлины интернет-покупки до $500







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