Поступления в израильскую госказну от добычи газа в 2019 году – 842 млн шекелей

Управление полезных ископаемых в министерстве энергетики опубликовало отчет о налоговых поступлениях от добычи полезных ископаемых в 2019 году.

Согласно отчету, в отчетном году в госказну поступило 864 миллиона шекелей налогов, на 14 миллионов шекелей меньше, чем год назад. Основные поступления, 836 миллионов шекелей, были получены от добычи газа из месторождения "Тамар". Для сравнения, в 2018 году налоги на добычу газа из "Тамар" составили 860 миллионов шекелей.

Причина снижения налоговых поступлений в шекелевом эквиваленте – укрепление курса шекеля по отношению к доллару (все расчеты за газ основаны да ценах в долларах).

Налоговые поступления от месторождения "Тамар" с момента его ввода в строй в 2013 году составили 5,2 миллиарда шекелей.

Ожидается, что в следующем году налоговые поступления вырастут до 1,5 миллиардов шекелей, как в связи с вступлением в строй месторождения "Левиатан", так и в связи с достижением месторождением "Тамар" порога прибыльности, после которого начинается начисление налога на сверхприбыль, известного как налог Шешински.