200 тысяч пожилых израильтян получат одноразовую выплату "на отопление"

Члены парламентской комиссии по труду и социальному обеспечению единогласно утвердили соглашение между министерством социального обеспечения и Институтом социального страхования, согласно которому около 200 тысяч пожилых людей получат одноразовую выплату "на отопление" в размере 182 шекелей. Деньги будут перечислены на банковские счета до 15 февраля.

Деньги "на отопление" положены пожилым людям, получающим пособие по прожиточному минимуму от "Битуах Леуми", пособие по инвалидности, а также лицам, пережившим Катастрофу и жертвам войны с нацизмом.

Это решение обойдется госбюджету в 36 миллионов шекелей.

В сообщении на сайте Кнессета указывается, что жители особо холодных районов получают надбавку на отопление в размере 533 шекелей.





