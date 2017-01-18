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Экономика

Главный аудитор минфина требует не продлевать лицензию заводов Мертвого моря

время публикации: 07:35 | последнее обновление: 07:35 блог версия для печати фото
Михаль Абади-Боинджо

Завершающая каденцию главный аудитор минфина Михаль Абади-Боинджо направила руководству министерства письмо с рекомендацией не продлевать автоматически лицензию заводов Мертвого моря на право пользования его ресурсами, а провести открытый тендер с целью максимизировать доходы государства, сообщает "Исраэль а-Йом".

Следует отметить, что действующая лицензия заводов, принадлежащих корпорации "Химикалим ле-Исраэль", истекает в 2030 году, однако правительство начало обсуждать вопрос продления лицензии уже сейчас в связи с изменениями в политике распределения природных ресурсов.

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