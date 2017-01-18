Главный аудитор минфина требует не продлевать лицензию заводов Мертвого моря

Завершающая каденцию главный аудитор минфина Михаль Абади-Боинджо направила руководству министерства письмо с рекомендацией не продлевать автоматически лицензию заводов Мертвого моря на право пользования его ресурсами, а провести открытый тендер с целью максимизировать доходы государства, сообщает "Исраэль а-Йом".

Следует отметить, что действующая лицензия заводов, принадлежащих корпорации "Химикалим ле-Исраэль", истекает в 2030 году, однако правительство начало обсуждать вопрос продления лицензии уже сейчас в связи с изменениями в политике распределения природных ресурсов.