В Тель-Авиве открыли курс поваров для репатриантов

17 января в Тель-Авиве открылся новый курс профессиональной подготовки для поваров. Набор на курс переквалификации прошел по инициативе министерства алии и абсорбции, при участии Еврейского агентства, министерства экономики и кулинарного колледжа "Тадмор".

27 репатриантов из России, Украины и других стран бывшего СССР с опытом работы за рубежом начнут обучение на базе сети гостиниц "Фаталь". Репатрианты, успешно закончившие курс, будут в дальнейшем приняты на работу в рестораны этих гостиниц по всей стране, сообщает пресс-служба министерства алии и абсорбции.

"Я рада, что мы открываем 3-й по счету курс поваров вместе с Сохнутом. Мы видим, что проектная модель активизации алии и дальнейшей профессиональной занятости новых репатриантов себя оправдала. Курсы квалификации, на которых прошли обучение врачи; программисты и другие специалисты в сфере высоких технологий; учителя математики, физики и химии; медсестры; водители тяжелогрузных машин, смогли найти работу по специальности при поддержке министерства. Я желаю всем учащимся курса легкой абсорбции и успехов в профессии", – поздравила репатриантов Софа Ландвер.

В настоящее время в Израиле не хватает порядка 3000 поваров, отмечается в сообщении министерства.

Новый курс подготовки поваров продлится 8 месяцев. Все это время репатрианты будут проживать в центре абсорбции города Раананы, изучать иврит и овладевать израильскими секретами профессии.

В завершение вечера министр пообещала в день окончания курса дать мастер-класс молодым поварам и поделиться своими собственными рецептами кулинарного дела.

Это сообщение было опубликовано не только русскоязычными СМИ, но и газетой "Исраэль а-Йом".