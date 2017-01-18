Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 17 января, валютные торги завершились легким снижением курса доллара и умеренным – курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,183% и составил 3,810 шекелей за $1. Курс евро – на 0,467% и составил 4,070 шекелей за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.

27 декабря монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на декабрь без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года - на 0,15%.