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Экономика

Банк Англии представил новую 10-фунтовую купюру с изображением Джейн Остин

время публикации: 22:16 | последнее обновление: 22:16 блог версия для печати фото
Банк Англии представил новую 10-фунтовую купюру с изображением Джейн Остин
Джейн Остин
Банк Англии представил новую 10-фунтовую купюру с изображением Джейн Остин

Во вторник, 18 июля, в 200-летнюю годовщину со дня смерти известной британской писательницы Джейн Остин Банк Англии официально представил новую 10-фунтовую банкноту с ее изображением.

Презентация проводилась в Уинчестерском соборе, где похоронена писательница. Отдавая дань памяти "первой леди английской литературы" десятки людей пришли на церемонию в костюмах эпохи, описываемой Джейн Остин.

Для новой банкноты Банк Англии использовал портрет писательницы, сделанный в 1817 году. Он был заказан уже после ее смерти и рисовался по эскизу, нарисованному сестрой Джейн Остин, Кассандрой, в 1810 году. На эскизе, который демонстрируется в Национальной портретной галерее в Лондоне, у Джейн тонкие губы, острый подбородок и мешки под глазами. Художник немного "подправил" внешность писательницы, сделав лицо более округлым и придав ей более отдохнувший вид.

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