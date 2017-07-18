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Экономика

Сеть оптик "Гальперин" оштрафована за введение потребителей в заблуждение

время публикации: 15:38 | последнее обновление: 15:38 блог версия для печати фото
Сеть оптик "Гальперин" оштрафована за введение потребителей в заблуждение

Иерусалимский окружной суд утвердил решение управления по защите прав потребителя, оштрафовавшего сеть оптик "Гальперин" за введение потребителей в заблуждение.

Суд установил размер штрафа в 90 тысяч шекелей, сообщает The Marker.

Управление оштрафовало сеть за рекламную кампанию "Любые очки за 50 шекелей" после того как выяснилось, что на самом деле за 50 шекелей можно купить только оправу, а за линзы надо платить отдельно.

Кроме того, вопреки рекламному слогану сети "Никаких маленьких букв", ограничительные условия мероприятия были указаны мелким шрифтом.

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