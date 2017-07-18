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Экономика

Еврейско-арабский стартап из Нацерета получил в Индии контракт на $20 млн

время публикации: 09:01 | последнее обновление: 09:01 блог версия для печати фото
Еврейско-арабский стартап из Нацерета получил в Индии контракт на $20 млн

Небольшой израильский стартап MindoLife, разрабатывающий технологии "интернета вещей", получил от крупной индийской компании SAR контракт на 20 миллионов долларов.

MindoLife был создан в 2014 году в рамках бизнес-акселератора Hybrid в Нацерете, предназначенного для сотрудничества еврейских и арабских предпринимателей в рамках программы министерства экономики.

Компания SAR занимается системами поддержки электроснабжения, мониторингом нагрузок на электросети и т.д.

MindoLife будет поставлять в Индию системы связи между устройствами с защищенным протоколом связи, сообщает The Marker.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 28 октября 2015 г.
Самый богатый индиец ищет израильские стартапы для инвестиций
// NEWSru.co.il // Экономика // 16 февраля 2015 г.
Индийская компания покупает израильский стартап за $230 миллионов







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