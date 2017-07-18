Еврейско-арабский стартап из Нацерета получил в Индии контракт на $20 млн

Небольшой израильский стартап MindoLife, разрабатывающий технологии "интернета вещей", получил от крупной индийской компании SAR контракт на 20 миллионов долларов.

MindoLife был создан в 2014 году в рамках бизнес-акселератора Hybrid в Нацерете, предназначенного для сотрудничества еврейских и арабских предпринимателей в рамках программы министерства экономики.

Компания SAR занимается системами поддержки электроснабжения, мониторингом нагрузок на электросети и т.д.

MindoLife будет поставлять в Индию системы связи между устройствами с защищенным протоколом связи, сообщает The Marker.