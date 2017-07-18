Депутаты отменили автоматическое повышение пенсионного возраста для женщин

Финансовая комиссия Кнессета отменила параграф закона о пенсиях, предусматривавший автоматическое повышение пенсионного возраста для женщин с 62 до 64 лет с 1 января 2017 года.

Ранее комиссия несколько раз отодвигала срок вступления параграфа в силу.

Новое решение комиссии предусматривает, что министр финансов должен представить свои рекомендации по данному вопросу до 15 ноября 2017 года, с тем, чтобы комиссия могла рассмотреть их до 15 февраля 2018 года.

Если министр финансов не примет никакого решения до указанного срока, пенсионный возраст для женщин останется прежним – 62 года.