Германия заморозила сделку по подлодкам до окончания расследования в Израиле

Правительство Германии отложило церемонию подписания протокола о намерениях по покупке Израилем трех подводных лодок, которая должна была состояться на следующей неделе.

Как сообщает газета "Едиот Ахронот", посол Израиля в Германии Яаков Адас получил уведомление, что подписание соглашения перенесено на неопределенный срок в связи с идущим в Израиле расследованием подозрений на коррупцию.

Следует отметить, что один из параграфов соглашения по сделке позволяет Германии разорвать ее в одностороннем порядке в случае, если будет доказано, что ее заключение стало следствием коррупционных действий и дачи взяток.

Подводные лодки, треть стоимости которых финансирует правительство Германии, должны были прийти на смену трем подлодкам предыдущего поколения по окончании их срока эксплуатации.

Накануне один из фигурантов так называемого "дела 3000" Мики Ганор, выступавший в сделке по подлодкам в качестве посредника, согласился стать государственным свидетелем, сообщив полиции важную информацию по сделке.

Второй канал ИТВ сообщил, что показания Ганора не касаются премьер-министра Биньямина Нетаниягу, а связаны с бывшим замглавы совета национальной безопасности Авриэлем Бар-Йосефом, бывшим командующим ВМФ контр-адмиралом Элиэзером "Чайни" Маромом и рядом других бывших высокопоставленных офицеров и сотрудников минобороны.

В рамках "дела 3000" расследуется подозрение на коррупцию при заказе Израилем подводных лодок у германской корпорации ThyssenKrupp.

Напомним, что в январе текущего года канцелярия главы правительства опубликовала хронологический перечень "военно-политических событий", касающихся приобретения судов в Германии.

В сообщении канцелярии Биньямина Нетаниягу говорилось: "Вопреки заявлениям, появившимся в СМИ, четыре военных корабля были приобретены в соответствии с рекомендациями военно-морских сил и министерства обороны. Премьер-министр и кабинет министров действовали в соответствии с рекомендациями специалистов".

К этому заявлению прилагался следующий перечень событий:

"24/04/2013 – Командующий ВМС рекомендует ускорить покупку судов в Германии.

11/09/2013 – Генеральный директор министерства обороны инструктирует сотрудников своего ведомства, что в случае, если будет возможно достичь соглашения с Германией, нет необходимости в объявлении тендера.

11/11/2013 – Генеральный директор министерства обороны вновь подчеркивает преимущества закупки в Германии, исходя из временных рамок, стоимости и наличия средств.

Ноябрь 2013 – Кабинет министров принимает решение закупить корабли, отдавая предпочтение договору с Германией.

06/05/2014 – Немцы отказываются предоставить скидку.

21/07/2014 – Министерство обороны объявляет международный тендер на закупку судов. Параллельно осуществляются контакты с немцами.

17/08/2014 – В свете прогресса на переговорах генеральный директор МИД просит заморозить тендер.

21/08/2014 – Германия утверждает с министром финансов Лапидом скидку в 27,5%.

23/08/2014 – Канцлер Меркель подтверждает премьер-министру предоставление скидки.

20/09/2014 – Военно-морской флот просит остановить тендер и ускорить подписание меморандума о взаимопонимании.

21/09/2014 – Генеральный директор министерства обороны просит остановить тендер в свете происходящих событий.

27/10/2014 – Министр обороны принимает решение остановить тендер.

Декабрь 2014 – Подписание меморандума о взаимопонимании по закупке судов между Израилем и Германией".

Все перечисленные выше события имеют документальное подтверждение, отмечает канцелярия главы правительства.

Отметим, что еще в ноябре прошлого года, вскоре после того, как правительство Израиля одобрило закупку трех новых подлодок в Германии за 1,2 млрд евро, Штаб национальной безопасности обнародовал хронологию приема решений о закупке субмарин. Тогда речь шла о событиях 2015-2016 года:

Представленным штабом документом охвачен период с октября 2015 года по октябрь 2016 года.

"12.10.15. Уполномоченный представитель минобороны передал начальнику Штаба национальной безопасности в период подготовки визита премьер-министра Нетаниягу в Германию документ, в котором были подробно изложены требования по закупке трех субмарин. Новые субмарины предназначались для замены действующих подлодок. Из документа: “The proposal and the request: To sign a framework agreement for the provision of three more submarines”.

21.10.15. Премьер-министр Нетаниягу с начальником Штаба национальной безопасности Йоси Коэном вылетел в Германию. На встрече с канцлером Ангелой Меркель он поднял вопрос о возможности закупки трех подводных лодок и получил положительный ответ.

14.11.15. Премьер-министр Нетаниягу проинформировал членов военно-политического кабинета, включая министра обороны Яалона, о встрече с канцлером Германии и о ее ответе на запрос.

7.2.16. В преддверии встречи премьер-министра с канцлером Германии в Берлине исполняющий обязанности начальника Штаба национальной безопасности Яаков Нагель передал гендиректору минобороны и военному секретарю этого министерства проект Меморандума о намерениях между Израилем и Германией, и попросил их высказать свое мнение.

9.2.16. Гендиректор минобороны Дан Харель дал принципиальный положительный ответ касательно закупки подводных лодок в будущем, но попросил сохранить гибкость графика. Спустя несколько дней Штаб национальной безопасности провел рабочую встречу с сотрудниками минобороны, чтобы внести поправки в проект Меморандума о намерениях, в соответствии с пожеланиями Минобороны. После обсуждения и внесения корректировок была сформулирована окончательная версия проекта Меморандума для передачи Германии.

16.2.16. Премьер-министр Нетаниягу представил канцлеру ФРГ Меркель проект Меморандума о намерениях в рамках межправительственной встречи (GPG) в Берлине.

18.2.16. Исполняющий обязанности начальника Штаба национальной безопасности Яаков Нагель письменно уведомил министра обороны и гендиректора министерства обороны о встрече премьер-министра с канцлером ФРГ. В этом письме сообщалось о согласии сторон начать переговоры по проекту Меморандума о намерениях по вопросу закупки трех подводных лодок, в соответствии с критериями, определенными Минобороны. Штаб национальной безопасности провел рабочую межминистерскую встречу с сотрудниками минобороны, ЦАХАЛа, минфина и МИДа.

30.6.16. Межминистерская делегация во главе с исполняющим обязанности начальника Штаба национальной безопасности Яаковом Нагелем, в состав которой вошли высокопоставленные представители Министерства обороны и ЦАХАЛа, вылетела в Германию, чтобы начать переговоры по Меморандуму о намерениях.

5.10.16. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и исполняющий обязанности начальника Штаба национальной безопасности Яаков Нагель проинформировали военно-политический кабинет о ходе переговоров о приобретении подводных лодок.

26.10.16: Итоги переговоров с Германией были представлены кабинету министров, и проект был единогласно утвержден".





