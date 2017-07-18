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Экономика

Общество защиты потребителей рекомендует израильтянам не покупать билеты через viagogo

время публикации: 20:10 | последнее обновление: 20:22 блог версия для печати фото
Общество защиты потребителей рекомендует израильтянам не покупать билеты через viagogo

Управление по защите прав потребителей при министерстве экономики опубликовало предупреждение для израильтян, касающееся приобретения билетов через онлайн биржу viagogo. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет", предупреждение по просьбе Управления также опубликовано сайтом Ynet.

Управление по защите прав потребителей отмечает: хотя сайт имеет интерфейс на иврите, он принадлежит иностранной компании, не имеющей офиса в Израиле. Кроме того, на сайте выставлены на продажу билеты, которые продаются частными лицами и часто по спекулятивной цене.

В Управление поступили жалобы от израильтян на то, что билеты, приобретенные через этот сервис на спортивные или развлекательные мероприятия, были недействительными, либо места не соответствовали их описанию.

Израильских потребителей также просят обратить внимание на то, что в цену билетов, которую они видят у продавца, не включены различные налоги и сборы, и поэтому реальная цена билета оказывается выше заявленной.

И, наконец, в предупреждении говорится, что служба поддержка viagogo игнорирует обращения покупателей и крайне сложно отменить заключенную сделку и получить назад деньги.



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