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Экономика

Facebook запускает собственную криптовалюту, стабильную и без комиссионных

время публикации: 08:01 | последнее обновление: 08:29 блог версия для печати фото
Facebook запускает собственную криптовалюту, стабильную и без комиссионных
Facebook запускает собственную криптовалюту, стабильную и без комиссионных
Марк Цукерберг

Во вторник, 18 июня, крупнейшая в мире социальная сеть Facebook объявит о запуске собственной криптовалюты Libra, над созданием которой в обстановке повышенной секретности уже полтора года работает группа из 50 сотрудников в США, Израиле и еще нескольких странах мира.

На текущий момент в СМИ просочилось очень мало информации о новой криптовалюте, однако известно, что, в отличие от таких криптовалют как Bitcoin и Ethereum, являющихся децентрализованными, Libra будет валютой корпоративной и привязанной к корзине фиатных (эмитируемых государствами) валют для предотвращения резких колебаний ее курса.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что руководству Facebook удалось договориться о поддержке новой валюты рядом крупных корпораций, таких как Paypal, Booking, Visa, Mastercard, Uber, деятельность которых связана с денежными переводами.

Еще одно сообщение Bloomberg утверждало, что "песочницей" для запуска своей криптовалюты Facebook выбрал Индию, мирового лидера по объему денежных переводов. Здесь следует отметить, что на текущий момент индийские регуляторы очень жестко выступают против криптовалют.

Судя по просочившейся информацией, еще одним отличием Libra от других криптовалют станет отсутствие комиссионных за ее использование. Если это подтвердится, новая валюта получит серьезное преимущество перед иными способами денежных переводов, за использование которых взимаются существенные комиссионные. Однако в таком случае непонятно, как Facebook будет зарабатывать на новой валюте.

После скандалов, связанных с утечкой данных пользователей, Facebook выделяет управление новой криптовалютой в отдельную независимую структуру, надеясь таким образом вернуть доверие к уровню обеспечения права пользователей на частную жизнь. Но, в любом случае, недовольство европейских и американских регуляторов деятельностью Facebook в целом (включая исключительно большую долю рынка, которую занимает компания), и их недоверие к криптовалютам в частности, не обещает "либре" легкой жизни на первом этапе.

Между тем, ожидание запуска "либры" привело к резкому скачку цен на другие криптовалюты. В частности, Bitcoin за последние сутки подорожал почти на 10% и впервые с мая 2018 года превысил отметку в 9 тысяч долларов за 1 биткойн. Ethereum подорожал на 4%.

См. также публикацию на сайте VC.ru: Что известно о криптовалюте Facebook Libra и зачем она нужна Марку Цукербергу



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