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Экономика

Facebook представил новую криптовалюту, разработанную в США и Тель-Авиве

время публикации: 13:18 | последнее обновление: 13:43 блог версия для печати фото
Facebook представил новую криптовалюту, разработанную в США и Тель-Авиве
Тель-Авив
Нью-Йорк

Корпорация Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, представила проект новой криптовалюты Libra, базирующейся на технологии блокчейн. Соответствующее уведомление опубликовано на странице руководителя компании Facebook Марка Цукерберга.

Криптовалюта Libra, разработанная в двух центрах Facebook в США и в Тель-Авиве, будет эмитироваться базирующимся в Женеве консорциумом с тем же названием, в который, помимо Facebook, войдут на первом этапе 27 корпораций и некоммерческих организаций.

Среди соучредителей консорциума – компании кредитных карт Visa и Mastercard, компания электронных денежных переводов Paypal, платформа интернет-аукционов eBay, телефонная компания Vodafone, компании Uber, Spotify, MercadoLibre, Booking.com, хеджевый фонд Андерсен-Горовиц, организация микрокредитования Kiva. В дальнейшем планируется расширение консорциума.

Валюта будет привязана к корзине фиатных (эмитируемых государствами) валют и государственных облигаций, и будет обеспечиваться капиталом в пропорции 1:1. Таким образом, увеличение и сокращения суммы эмитированной валюты будет, соответственно, осуществляться путем увеличения или сокращения обеспечивающего валюту капитала.

Параллельно с эмиссией новой криптовалюты будет запущен сервис мгновенных электронных денежных переводов Calibra, который будет, помимо собственной платформы, имплементирован в приложения Facebook Messenger и Whatsapp.

На первом этапе Calibra не будет взимать комиссию за переводы, а в дальнейшем комиссия будет минимальной. Сами переводы будут осуществляться мгновенно. Для сравнения, средний размер взимаемых на рынке комиссионных составляет 7% от переводимой суммы, а на подтверждение транзакции требуется в среднем до трех дней, говорится в сообщении Facebook.

В первую очередь новая криптовалюта и система платежей будет ориентирована на Индию и другие страны Юго-Восточной Азии, страны Африки и Латинской Америки.

К услугам пользователей будет круглосуточная служба поддержки.

Прибыль создатели криптовалюты планируют извлекать в более отдаленном будущем, когда вокруг системы будет создан набор финансовых услуг. В день запуска сервиса Facebook опубликует исходные коды для сообщества открытого кода.

Отвечать за управление сетью блокчейна будет консорциум Libra. Это сделано после скандалов, связанных с утечкой данных пользователей. Facebook надеется таким образом вернуть доверие к уровню обеспечения права пользователей на частную жизнь.

В любом случае, недовольство европейских и американских регуляторов деятельностью Facebook в целом (включая исключительно большую долю рынка, которую занимает компания), и их недоверие к криптовалютам в частности, не обещает "либре" легкой жизни на первом этапе. Отметим, что и в Израиле на текущий момент регуляторы не признают криптовалюту денежным средством, рассматривая ее как товар.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 18 июня 2019 г.
Facebook запускает собственную криптовалюту, стабильную и без комиссионных





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