СМИ: ЦАХАЛ сделал выбор в пользу усовершенствованных F-15i

Военный обозреватель Алекс Фишман пишет в газете "Едиот Ахронот", что военно-воздушные силы Армии обороны Израиля сделали окончательный выбор в пользу усовершенствованных самолетов F-15i.

Ожидается, что поставка новых F-15i из США будет осуществлена в 2023 году.

В публикации сказано, что новый F-15i будет намного превосходить самолеты F-15, находящиеся на вооружении ЦАХАЛа с 1998 года. У него будет больше максимальная дальность полета, более высокая живучесть, более совершенная авионика. Кроме того, этот самолет сможет нести до 13 тонн авиабомб и ракет.

Примечательно, что речь идет о модели F-15, предназначенной в том числе для ВВС Катара и Саудовской Аравии. Но F-15i будет адаптирован для нужд ЦАХАЛа и использования уникальных израильских оружейных разработок.

Вопреки тому, что сообщал в июне портал "Мако", "Едиот Ахронот" пишет, что Израиль, закупая новые F-15i, не намерен отказываться от третьей эскадрильи самолетов пятого поколения F-35i. Но закупка третьей эскадрильи F-35i будет идти не так быстро, как закупка первых двух, пишет Фишман.

Несколько месяцев назад портал "Мако" со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонном ведомстве отмечал, что на решение в значительной степени повлияло согласие американцев на участие израильтян в проекте F-15i. Тот же источник говорил, что проблема с F-35i, прежде всего, в том, что израильтянам никогда не дадут возможности использовать на этих самолетах собственное программное обеспечение в полном объеме.

6 декабря 2017 года командование ЦАХАЛа объявило о начальных эксплуатационных возможностях первой эскадрильи истребителей пятого поколения F-35 "Адир" в Израиле и готовности этой эскадрильи к оперативному использованию. Процесс подготовки этих самолетов и обучения летчиков и наземного персонала занял около года после того, как первые F-35 были доставлены в Израиль. На текущий момент в Израиль прибыли девять таких самолетов. В течение 2018 года ожидается прибытие еще девяти истребителей. Поставки первых 33 самолетов завершатся в 2021 году. В августе 2017 года делегация министерства обороны Израиля завершила переговоры о приобретении в США еще 17 самолетов F-35. Речь идет о второй части сделки, в рамках которой Израиль приобрел у США 50 истребителей F-35. Согласно подписанному соглашению, все самолеты должны были поступить в Израиль до 2024 года. Таким образом, в ВВС ЦАХАЛа планировалось сформированы две полные эскадрильи по 25 самолетов в каждой. Командование израильской армии подчеркивает, что ЦАХАЛ стал первой армией за пределами США, на вооружение которой поступили истребители F-35.

22 мая 2018 года командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Амикам Норкин сообщил, что ЦАХАЛ является первой в мире армией, использовавшей для атаки самолеты F-35. По словам Норкина, эти самолеты на тот момент уже дважды использовались для ударов по объектам на Ближнем Востоке. Первая публикация о боевой операции с участием израильских F-35 была размещена порталом Walla 15 марта 2018 года.