Самые богатые израильтяне по версии Forbes: в ТОП-100 только миллиардеры

Израильская версия журнала Forbes опубликовала традиционный ежегодный список 100 самых богатых израильтян. Как и в предыдущие два года, для включения в него был необходим капитал свыше 1 миллиарда шекелей.

Совокупное состояние 100 самых богатых людей Израиля превысило 500 миллиардов шекелей.

Первое место в рейтинге традиционно занимает медиамагнат Патрик Драхи, капитал которого оценивается в 49 миллиардов шекелей.

На втором месте - Эяль Офер с капиталом 33,6 миллиарда шекелей. На третьем месте - семейство Вертхаймер (20 миллиардов шекелей). Далее следуют: Шири Арисон (20 миллиардов), Арнон Милчен (19,5 миллиарда), семья Азриэли (18 миллиардов), Ицхак Тшува (13,6), Тэдди Саги (13), и завершают первую десятку телемагнат Шауль Шани (12,1 миллиарда) и Гиль Швид (10,7 миллиарда).

Состояние Леонида Невзлина предпринимателя, имеющего российские корни, Forbes Israel оценивает в 3,7 миллиарда, и он занимает в рейтинге 37-ю позицию.

Рейтинг замыкает Яаков Люксембург, обладающий контрольным пакетом акций компании "Лапидот". Его состояние оценивается в 1 миллиард шекелей.





