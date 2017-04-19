19 апреля 2017 г.
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Экономика

В мае возобновится прямое авиасообщение между Тель-Авивом и Ереваном

время публикации: 20:30 | последнее обновление: 20:33 блог версия для печати фото
В мае возобновится прямое авиасообщение между Тель-Авивом и Ереваном

В результате длительных переговоров между Главным управлением гражданской авиации Армении (ГУГА) с соответствующим ведомством в Израиле и при содействии руководителя парламентской группы дружбы Израиль – Армения депутата Кнессета Тали Плосковой ("Кулану") будут возобновлены прямые рейсы между Израилем и Арменией.

Пресс-служба партии "Кулану" сообщает, что авиакомпания "Armenia" получила право на совершение прямых рейсов Ереван - Тель-Авив. Полеты начнутся с 17 мая и будет выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.

В парламентской группе дружбы Израиль-Армения убеждены, что прямое авиасообщение благотворно скажется на развитии туризма и экономики двух стран.

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Среда, 19 апреля 2017 г.
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