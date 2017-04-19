Программа для молодых от министра финансов. Комментарий эксперта

Новая экономическая программа, представленная во вторник, 18 апреля, министром финансов Моше Кахлоном, направлена на облегчение финансового бремени работающих молодых семей с детьми.

Совокупная стоимость программы, в которую входят предоставление налоговых льгот работающим родителям, увеличение отрицательного подоходного налога, отмена пошлин на импорт детской одежды и субсидирование групп продленного дня, оценивается в 4 миллиарда шекелей в год.

Согласно плану Кахлона, финансироваться программа будет из излишков сбора налогов. При этом в министерстве финансов особо подчеркнули, что не рассчитывают на доходы от сделки по продаже компании Mobileye, оцениваемые приблизительно в 4 миллиарда шекелей.

На текущий момент излишки сбора налогов составили 1,6 миллиарда шекелей. Рост экономики, по прогнозу минфина, должен привести к увеличению доходов на 3 миллиарда шекелей в 2017 году и на 3,5 миллиарда в 2018 году.

Комментарий экономического обозревателя NEWSru.co.il Михаила Шафранова

Новая программа представляется достаточно продуманной и направленной на конкретную группу населения – работающие семьи с детьми, то есть непосредственный электорат министра финансов Моше Кахлона. Авторам программы удалось охватить как семьи, представляющие средний класс, так и семьи из социально слабых слоев населения, при этом не предоставив ни одной из этих групп двойную льготу.

Те, кто платит налоги, получат льготные налоговые единицы, те, чьи доходы налогом не облагаются, получат дополнение к отрицательному подоходному налогу и субсидии для групп продленного дня. Вдобавок всем снизят цены на детскую одежду, на обувь и на мобильные телефоны.

Еще одна цель программы – отвлечь внимание от ситуации на рынке недвижимости. Снижения цен на квартиры, являвшегося главным предвыборным обещанием Кахлона, достигнуто не было, и в случае досрочных выборов лидеру партии "Кулану" по большому счету нечего предъявить своим избирателям.

При этом в ведомстве Кахлона постарались избежать обвинений в популизме, прозвучавших сразу после сделки Mobileye, когда министр финансов вместе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу обещал снизить налоги.

Политические обозреватели отмечают, что программа Кахлона готовилась в тайне и не согласовывалась с главой правительства. Вне зависимости от причин, побудивших министра финансов пойти на такой шаг (среди них, в частности, называют конфликт из-за гостелерадио), судьба программы будет во многом зависеть от того, сумеет ли Кахлон договориться с Нетаниягу.

Единственным пунктом программы, не требующим от Кахлона согласования с партнерами по коалиции, является отмена пошлин. Этот шаг, стоимость которого оценивается в 800 миллионов шекелей в год, входит в полномочия министра финансов и может быть осуществлен путем подписания соответствующего указа (в дальнейшем требуется утверждение финкомиссии Кнессета, однако в данном случае добиться его будет достаточно легко).

Все остальные параграфы требуют согласования в правительстве и в Кнессете. Причем уже сейчас очевидно, что добиться согласия партнеров (в первую очередь – "Ликуда") Кахлону будет нелегко.

В канцелярии Нетаниягу назвали программу "шагом в верном направлении", однако в "Ликуде" уже потребовали в качестве условия поддержки программы Кахлона выделения средств на пособия для инвалидов.

Пункты программы

Льготные налоговые единицы

Стоимость льготной налоговой единицы – 215 шекелей в месяц. Программа предусматривает предоставление отцам дополнительно 0,5 единицы в первые три года жизни ребенка, 1,5 единиц на четвертый год и по 2,5 единицы в 5-6 годы жизни ребенка. Матери получат дополнительно 1 льготную единицу в первый год жизни ребенка и 0,5 единицы со второго по шестой год жизни ребенка.

Стоимость данного пункта программы оценивается в 1,7 миллиарда шекелей. В отличие от множества других программ, предусматривавших предоставление льготных единиц только матерям (доходы большинства которых не доходят до уровня налогообложения), на этот раз в минфине решили предоставить льготу отцам. Именно этим и объясняется высокая стоимость программы, и существенная ожидаемая прибавка к доходу молодых семей нетто (от нескольких тысяч до двух десятков тысяч шекелей в год). Планируется введение этого параграфа задним числом с 1 января 2017 года.

Субсидирование групп продленного дня

Министерство будет субсидировать группы продленного дня в соответствии с социоэкономическим кластером, к которому относится тот или иной населенный пункт. На текущий момент государство уже субсидирует группы продленного дня в наиболее слабых кластерах 1-3. Программа предусматривает субсидию в 350 шекелей в месяц на ребенка от 3 до 8 лет в кластере 4 (Кирьят-Гат, Йерухам, Кирьят-Малахи, Лод, Рамле и т.д) и 300 шекелей в кластере 5 (Ашдод, Ашкелон, Афула, Кирьят-Ям, Беэр-Шева и т.д.). В кластерах 6-10 субсидироваться продленный день будет только для учеников 1-2 классов (300 шекелей в месяц в кластере 6, 200 – в кластере 7, 150 – в кластерах 8-10).

Стоимость субсидий – 900 миллионов шекелей в год, начиная с ближайшего учебного года. При подготовке данного пункта подразумевалось, что большинство жителей населенных пунктов в кластерах 6-10 получат субсидии в виде льготных налоговых единиц.

Увеличение отрицательного подоходного налога ("Маанак Авода")

Программа предусматривает уравнивание прав мужчин и женщин на получение отрицательного подоходного налога (до сих пор мужчины получали на 165 шекелей в месяц меньше). Кроме того, предусматривается дополнительный бонус в 30% для семей, в которых работают оба родителя. Стоимость программы – 750 миллионов шекелей в год начиная со следующего года.

Отмена пошлин

Министерство планирует отменить пошлины на мобильные телефоны (15%), обувь (12%) и одежду для младенцев (6%). Стоимость пункта – 800 миллионов шекелей в год.





