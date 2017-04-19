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Экономика

Ашдодский порт лишился крупного клиента из-за докеров, требовавших фиктивных назначений

время публикации: 14:57 | последнее обновление: 14:57 блог версия для печати фото
Ашдодский порт лишился крупного клиента из-за докеров, требовавших фиктивных назначений

Израильская железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" приняла решение перенаправить в порт Хайфы все суда, которые будут доставлять в Израиль вагоны и локомотивы компании Bombardier.

Как сообщает "Глобс", решение было принято после того, как судно Normed Antwerpen с 6 вагонами на борту полторы недели простояло на рейде Ашдодского порта, а когда пристало к причалу, ему позволили разгрузить только один вагон из шести.

Рабочий комитет докеров требует, чтобы на разгрузку вагонов назначалась смена из 13 человек, включая трех операторов подъемных кранов, двух сигнальщиков и двух дополнительных грузчиков, которые де-факто будут простаивать без работы.

При этом в порту нет оборудования, необходимого для выгрузки вагонов, поэтому разгрузкой в любом случае будет заниматься экипаж судна.

Руководство требовало ограничить портовую команду шестью сотрудниками – начальником работ, оператором вилочного подъемника и 4 грузчиками, однако рабочий комитет отказался.

Издание отмечает, что помимо потери портом крупного клиента, его также ожидает судебный иск на 300 тысяч евро – стоимость простоя судна без причины на портовом рейде.

Кроме того, из-за вынужденного переноса разгрузки в Хайфу в ближайшие месяцы будет нарушено расписание поездов, поскольку разгружаемые вагоны придется внепланово перегонять в Беэр-Шеву (где находится главное депо "Ракевет Исраэль") из Хайфы, а не из Ашдода.

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// NEWSru.co.il // Экономика // 29 марта 2017 г.
Рабком Ашдодского порта требует назначить "мертвые души" на выгрузку локомотивов







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Среда, 19 апреля 2017 г.
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