Ашдодский порт лишился крупного клиента из-за докеров, требовавших фиктивных назначений

Израильская железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" приняла решение перенаправить в порт Хайфы все суда, которые будут доставлять в Израиль вагоны и локомотивы компании Bombardier.

Как сообщает "Глобс", решение было принято после того, как судно Normed Antwerpen с 6 вагонами на борту полторы недели простояло на рейде Ашдодского порта, а когда пристало к причалу, ему позволили разгрузить только один вагон из шести.

Рабочий комитет докеров требует, чтобы на разгрузку вагонов назначалась смена из 13 человек, включая трех операторов подъемных кранов, двух сигнальщиков и двух дополнительных грузчиков, которые де-факто будут простаивать без работы.

При этом в порту нет оборудования, необходимого для выгрузки вагонов, поэтому разгрузкой в любом случае будет заниматься экипаж судна.

Руководство требовало ограничить портовую команду шестью сотрудниками – начальником работ, оператором вилочного подъемника и 4 грузчиками, однако рабочий комитет отказался.

Издание отмечает, что помимо потери портом крупного клиента, его также ожидает судебный иск на 300 тысяч евро – стоимость простоя судна без причины на портовом рейде.

Кроме того, из-за вынужденного переноса разгрузки в Хайфу в ближайшие месяцы будет нарушено расписание поездов, поскольку разгружаемые вагоны придется внепланово перегонять в Беэр-Шеву (где находится главное депо "Ракевет Исраэль") из Хайфы, а не из Ашдода.