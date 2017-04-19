Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро возросли

Банк Израиля сообщает, что в среду, 19 апреля, валютные торги завершились незначительным ростом курса доллара и умеренным – курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара возрос на 0,055% и составил 3,667 шекелей за $1. Курс евро – на 0,462% и составил 3,933 шекелей за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.

6 апреля монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на май без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года - на 0,15%.