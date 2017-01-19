Полиция: благодаря подкупу Бени Штайнмац заработал 5 млрд долларов

Согласно заявлению полиции, переданному в мировой суд Ришон ле-Циона, миллиардер Бени Штайнмац заработал около 5 миллиардов долларов благодаря взяткам, предположительно заплаченным высокопоставленным чиновникам в Гвинее.

Как сообщает The Marker, к заявлению был приложен секретный отчет с уликами против Штайнмаца, позволяющими "обосновать подозрения на совершение им серьезных преступлений".

Заявление было подано в суд после того, как Штайнмац заявил о намерении расторгнуть соглашение с полицией о внесении залога в размере 120 миллионов шекелей для предотвращения вывода из страны дорогостоящего имущества.