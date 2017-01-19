Итоги валютных торгов: курс евро снизился, курс доллара не изменился

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 19 января, валютные торги завершились легким снижением курса европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Курс доллара остался на вчерашней отметке.

Курс доллара составил 3,810 шекелей за $1. Курс евро снизился на 0,194% и составил 4,062 шекелей за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент существенным снижением всех основных индексов.

27 декабря монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на декабрь без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года - на 0,15%.