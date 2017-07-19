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Экономика

Израильские хайтек-компании мобилизовали за квартал $1,3 млрд

время публикации: 13:48 | последнее обновление: 13:48 блог версия для печати фото
Израильские хайтек-компании мобилизовали за квартал $1,3 млрд

Согласно данным фирмы IVC, специализирующейся на мобилизации венчурного капитала для израильских стартапов, во втором квартале 2017 года израильские хайтек-компании мобилизовали у инвесторов 1,26 миллиарда долларов, что является вторым по сумме показателем (во втором квартале 2016 года было мобилизовано 1,7 миллиарда долларов).

При этом существенно увеличилось количество компаний, мобилизовавших более 20 миллионов долларов.

Компании, находящиеся на промежуточных стадиях становления, мобилизовали 462 миллиона долларов, 19 уже состоявшихся компаний – 428 миллионов долларов, остальную сумму получил стартап-компании, находящиеся в самом начале пути.

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