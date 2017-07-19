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Экономика

Утвержден закон, позволяющий расторгнуть контракт с обслуживающими компаниями по электронной почте

время публикации: 07:43 | последнее обновление: 07:43 блог версия для печати фото
Йоэль Хасон

Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях закон, позволяющий клиентам расторгать контракт с компаниями, предоставляющими долгосрочное облуживание (телефон, интернет, телевидение и т.д.) посредством электронной почты.

Кроме того, компании, предоставляющие обслуживание через интернет, будут обязаны предоставить возможность разрыва контракта также через интернет.

Закон, инициированный депутатом Йоэлем Хасоном ("Сионистский лагерь"), вступит в силу через четыре месяца.

Инициатива Хасона была призвана облегчить жизнь потребителям, освободив их от необходимости дозваниваться до центров обслуживания с целью отменить сделку, и позволяя избежать бесед с отделами по сохранению клиентов.

За нарушение закона предусмотрен штраф в размере до 22 тысяч шекелей. Компании, не отменившей сделку несмотря на полученное обращение, придется заплатить клиенту компенсацию в размере до 10 тысяч шекелей без необходимости в доказательстве ущерба.

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