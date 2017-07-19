2 августа будут запущены два спутника "Израильской авиационной промышленности"

2 августа 2017 года ракета-носитель "Вега" должна вывести на орбиту два спутника, произведенных израильским оборонным концерном "Авиационная промышленность" (IAI, ТАА). Запуск состоится на космодроме во Французской Гвиане.

Научный спутник Venus был создан ТАА совместно с концернами "Эльбит" и "Рафаэль" по заказу космических агентств Израиля и Франции.

Спутник весом 265 килограммов создан для двух задач. Первые 2,5 года спутник будет занимать гелиосинхронную орбиту, при которой, проходя каждые два дня над одним и тем же местом, будет фотографировать поверхность земли при одном и том же солнечном освещении. Работа спутника в этот период предназначена для исследования экологических систем, растительности, уровня загрязнения водоемов.

На втором этапе главной задачей спутника станет тестирование разработанного в Израиле электрического ионного двигателя на эффекте Холла.

Также будет запущен спутник OPTSAT-3000, созданный израильским концерном по заказу министерства обороны Италии.