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Экономика

2 августа будут запущены два спутника "Израильской авиационной промышленности"

время публикации: 10:32 | последнее обновление: 11:06 блог версия для печати фото
2 августа будут запущены два спутника "Израильской авиационной промышленности"

2 августа 2017 года ракета-носитель "Вега" должна вывести на орбиту два спутника, произведенных израильским оборонным концерном "Авиационная промышленность" (IAI, ТАА). Запуск состоится на космодроме во Французской Гвиане.

Научный спутник Venus был создан ТАА совместно с концернами "Эльбит" и "Рафаэль" по заказу космических агентств Израиля и Франции.

Спутник весом 265 килограммов создан для двух задач. Первые 2,5 года спутник будет занимать гелиосинхронную орбиту, при которой, проходя каждые два дня над одним и тем же местом, будет фотографировать поверхность земли при одном и том же солнечном освещении. Работа спутника в этот период предназначена для исследования экологических систем, растительности, уровня загрязнения водоемов.

На втором этапе главной задачей спутника станет тестирование разработанного в Израиле электрического ионного двигателя на эффекте Холла.

Также будет запущен спутник OPTSAT-3000, созданный израильским концерном по заказу министерства обороны Италии.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 мая 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 марта 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 января 2015 г.
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