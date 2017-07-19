В 2016 году в Израиле добавились 13,5 тысяч бизнесов

Согласно данным центрального статистического бюро, по состоянию на конец 2016 года в Израиле действовали 565.500 бизнесов.

В 51% бизнесов не было ставок наемных работников. Среди бизнесов, нанимавших работников, в 70% бизнесов было менее 4 наемных работников, а в 92% - менее 20 наемных работников.

К концу 2016 года действовали 51.400 бизнесов, созданных в этом же году – 9,1% от общего количества. 58% из них не нанимали работников. Из оставшихся, в 76% было менее 4 работников, а в 97% - менее 20 работников. В общей сложности новые бизнесы создали в 2016 году 85.700 ставок наемных работников.

В общей сложности в 2016 году открылись 55.200 бизнесов, а закрылись 41.700 бизнесов. Общее количество увеличилось на 13.500 бизнесов. Схожий показатель был зарегистрирован и в 2015 году.

88% бизнесов, созданных в 2015 году, пережили и второй год своего существования, а вот из бизнесов, созданных в 2005 году, в 2016 году продолжали существовать только 33%.