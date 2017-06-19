Минфин опубликовал список залов торжеств, действующих без лицензии

Министерство финансов опубликовало список залов торжеств, действующих без разрешения на строительство. Список был составлен подразделением по надзору за законами о планировании и застройке.

В Северном округе без лицензии действует зал торжеств "Ганей Хоф Гиносар" в кибуце Гиносар.

В Хайфском округе не имеют лицензии "Йелелат а-Таним" и "Файн Клаб" в Кармеле и "Аругот а-Босем" в Хадере (это заведение имеет лицензию ресторана, а не зала торжеств).

В Центральном округе нет лицензии у залов торжеств "Гиват а-Ирусим" и "Ган а-Врадим" в Ришон ле-Ционе, "Ганей Дельвино" в Петах-Тикве, "Ганей Кнаан" в кибуце Наан, "Гринфельд" в кибуце Гааш, "Мангинот" в Эвен-Йегуде, "Неот Кдумим/Цель а-Домим" в Неот Кдумим, "Шато 2000" в Кирьят-Экроне.

В Тель-Авивском округе без лицензии работают "Гадот", "Пиаф" и "Риверсайд".

В Иерусалимском округе нет лицензии у "а-Ган а-Касум" и "Хават Дерех Эрец" в Михсие, у "Ахузат Ган Эден" и "Вилла Артемис" в Сдот Миха и у "Эрец Кедем" в Аджуре.

Министерство рекомендует населению проверять лицензии и у залов торжеств, не фигурирующих в данном списке, а в случае сомнений – обращаться в местную комиссию по планированию и застройке.