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Экономика

Минфин опубликовал список залов торжеств, действующих без лицензии

время публикации: 20:35 | последнее обновление: 20:35 блог версия для печати фото
Минфин опубликовал список залов торжеств, действующих без лицензии

Министерство финансов опубликовало список залов торжеств, действующих без разрешения на строительство. Список был составлен подразделением по надзору за законами о планировании и застройке.

В Северном округе без лицензии действует зал торжеств "Ганей Хоф Гиносар" в кибуце Гиносар.

В Хайфском округе не имеют лицензии "Йелелат а-Таним" и "Файн Клаб" в Кармеле и "Аругот а-Босем" в Хадере (это заведение имеет лицензию ресторана, а не зала торжеств).

В Центральном округе нет лицензии у залов торжеств "Гиват а-Ирусим" и "Ган а-Врадим" в Ришон ле-Ционе, "Ганей Дельвино" в Петах-Тикве, "Ганей Кнаан" в кибуце Наан, "Гринфельд" в кибуце Гааш, "Мангинот" в Эвен-Йегуде, "Неот Кдумим/Цель а-Домим" в Неот Кдумим, "Шато 2000" в Кирьят-Экроне.

В Тель-Авивском округе без лицензии работают "Гадот", "Пиаф" и "Риверсайд".

В Иерусалимском округе нет лицензии у "а-Ган а-Касум" и "Хават Дерех Эрец" в Михсие, у "Ахузат Ган Эден" и "Вилла Артемис" в Сдот Миха и у "Эрец Кедем" в Аджуре.

Министерство рекомендует населению проверять лицензии и у залов торжеств, не фигурирующих в данном списке, а в случае сомнений – обращаться в местную комиссию по планированию и застройке.

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