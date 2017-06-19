Главный сюрприз авиасалона Ле Бурже: американцы представили самолеты F-35A

В понедельник, 19 июня, рядом с Парижем открылся 52-й международный авиасалон Ле Бурже, который будет проходить до 25 июня.

Как отмечает специализированный сайт Jane's, главным событием этого авиасалона является показ американской компанией Lockheed Martin своего нового самолета F-35A Lightning II Joint Strike Fighter (JSF).

Американцы доставили на авиасалон во Франции два F-35A, хотя организаторы не анонсировали экспозицию и показательные полеты этих боевых машин.

Предполагалось, что F-35 могут появиться на авиашоу в Великобритании, но не во Франции. Объяснялось это тем, что французы не являются партнерами США по созданию и эксплуатации данных самолетов.

Напомним, что Армия обороны Израиля располагает на сегодняшний день пятью самолетами F-35i. В августе-сентябре в Израиль прибудут еще четыре самолета, а в течение 2018 года – еще девять машин. Поставки первых 33 самолетов завершатся в 2021 году. Кроме того, подписано соглашение о дозакупке 17 самолетов этого класса. Самолеты F-35 принимали участие в нескольких торжественных церемониях в Израиле, в том числе в воздушном параде, посвященном 69-му Дню Независимости. Публикации о боевом применении F-35i, в том числе для операций в Сирии, ЦАХАЛ не комментирует.

Несколько израильских компаний традиционно участвуют в авиасалоне Ле Бурже. В основном, речь идет о беспилотной летательной технике. Участниками салона заявлены Израильское агентство по оборонному экспорту (SIBAT) и концерн "Израильская авиационная промышленность" (IAI).