Компенсации за опоздание или отмену авиарейса в Израиле. Справка для отпускников

В 2012 году Кнессет утвердил закон депутата Ахмада Тиби о компенсациях в случае опоздания или отмены авиарейсов. За прошедшие пять лет в закон было внесено несколько поправок, а судебная практика привела к вынесению важных прецедентных постановлений.

Перед началом сезона отпусков редакция NEWSru.co.il напоминает читателям об их правах в случае, если авиакомпания испортила им отпуск.

Закон об авиационных услугах (компенсация и помощь в случае отмены рейса или изменения его условий)

Действие закона распространяется на все авиарейсы (регулярные, чартерные) всех авиакомпаний, имеющих разрешение на предоставление услуг авиаперевозчика в Израиле.

При этом пострадавший пассажир может воспользоваться законом только в случае, если он не получил компенсацию в рамках иностранного законодательства. Это означает, что пассажир не сможет получить две компенсации (в Израиле и за границей) за одно и то же нарушение.

Закон не распространяется на переносы, задержки и отмены рейсов, ставшие следствием легальной забастовки или не зависящих от компании форс-мажорных обстоятельств (природный катаклизм, военные действия), а также отмененные, чтобы избежать нарушения святости субботы или праздника.

Забастовочные санкции, проводимые работниками компании в нарушение закона, не освобождают авиакомпанию от выплаты компенсации пассажирам.

Срок давности в рамках данного закона – 4 года со дня отмененного/опоздавшего рейса.

Пассажир, не явившийся/опоздавший на регистрацию, не имеет права на компенсацию. Также не выплачивается компенсация, если пассажиру были предоставлены билеты на другой рейс, прибывающий в тот же пункт назначения в то же время с теми же условиями.

Пассажир, получивший билет бесплатно или по особому тарифу, не доступному потребителям (не в рамках членства в потребительском клубе авиакомпании или организатора полетов), не имеет права на компенсацию.

Опоздание

Компенсация за задержку вылета положена пассажирам в случае, если опоздание превышает 2 часа.

В случае опоздания на срок от 2 до 5 часов, пассажирам положены питание, питье и услуги связи (два телефонных звонка и сообщение по факсу или по электронной почте).

В случае опоздания на срок от 5 до 8 часов, пассажиру должен быть предложен возврат стоимости билета или билет на другой рейс (по выбору пассажира). Если пассажир выбрал билет на рейс, который вылетает на следующий день, компания обязана обеспечить ему питание, услуги связи, номер в отеле и доставку в отель. В случае, если рейс опоздал из-за забастовки, пассажир будет иметь право только на возврат денег/другой билет, питание и услуги связи. В случае опоздания рейса на 8 часов и более, он считается отмененным.

Отмена рейса

В случае отмены рейса или его опоздания на восемь часов и более компания обязана предоставить пассажиру питание и услуги связи, возврат денег за билет или другой билет, а также денежную компенсацию без доказательства ущерба в размере 1.280 шекелей, если дистанция полета менее 2 тысяч километров, 2.050 шекелей – если дистанция полета от 2 тысяч до 4,5 тысяч километров, и 3.070 шекелей – если дистанция полета более 4,5 тысяч километров.

Если пассажир предпочел не возврат денег, а билет на другой рейс, компания может сократить размер компенсации вдвое, если опоздание во время прилета альтернативного рейса в пункт назначения составит менее двух-четырех часов по сравнению со временем прилета оригинального рейса.

Денежная компенсация без доказательства ущерба не положена, если об отмене рейса сообщено не менее чем за 14 дней до даты вылета, или не менее чем за 7 дней до даты вылета, если пассажиру был предложен билет на альтернативный рейс со временем вылета в пункт назначения не более, чем на два часа позднее оригинального времени вылета, а время прибытия – не менее, чем на четыре часа позднее оригинального.

В любом случае денежная компенсация без доказательства ущерба не положена в случае, если пассажиру был предложен билет на альтернативный рейс со временем вылета в пункт назначения не более чем на два часа позднее оригинального времени вылета, а время прибытия – не менее чем на четыре часа позднее оригинального.

Освобождение авиакомпании от выплаты компенсации без доказательства ущерба недействительно, если пассажир вынужден отказаться от предложенного ему альтернативного рейса по соображениям безопасности, религии или здоровья, а также если альтернативный билет не был предложен летящим вместе с ним (родственникам, сопровождающим и т.д.).

Обязанность доказать факт уведомления пассажира об отмене рейса лежит на авиакомпании или организаторе авиарейса.

Перенос рейса на более ранний срок

В случае уведомления о переносе рейса на более ранний срок на 5-8 восемь часов менее чем за 14 суток до вылета, пассажир имеет право на получение возврата денег за билет или на билет на другой рейс.

В случае уведомления о переносе рейса на более ранний срок более чем на восемь часов, менее чем за 14 суток до вылета, пассажир, помимо возврата денег или альтернативного билета, имеет также право на получение денежной компенсации без доказательства ущерба, как и в случае отмены рейса.

Изменение условий рейса

Если компания, по своим соображениям, решила предоставить пассажиру билет более дорогого класса, она не имеет права требовать от него дополнительной платы.

Если компания, по своим соображениям, решила предоставить пассажиру билет более дешевого класса, она обязана выплатить пассажиру компенсацию в размере 60% стоимости билета при пересаживании из первого класса в бизнес-класс, 80% стоимости билета – при пересадке из бизнес-класса в туристический класс, 90% стоимости билета – при пересадке из первого класса в туристический класс.

Отказ от перевозки пассажира

Если компания приняла решение отказать пассажиру в перевозке из-за избыточного бронирования (овербукинг), ее представитель должен сначала обратиться к другим пассажирам, чтобы узнать, готовы ли они отказаться от своего места в самолете в обмен на денежную компенсацию. Если такового не нашлось, пассажир, которому было отказано в перевозке, имеет право на получение возврата денег за билет или билет на другой рейс, денежную компенсацию без доказательства ущерба как в случае отмены рейса, питание и услуги связи, а в случае длительной задержки – оплату отеля и доставки в отель.

Размер компенсации будет снижен вдвое, если альтернативный рейс, билет на которой получил пассажир, прибудет в пункт назначения с опозданием не более 4-6 часов по сравнению с оригинальным временем прибытия, в зависимости от дистанции полета.

Компенсация за отказ перевозить пассажира не выплачивается в случаях, если он связан с состоянием здоровья пассажира или с соображениями безопасности, или же если он не имеет при себе дорожных документов. Несмотря на это, пассажир может получить компенсацию, если он явился в аэропорт не менее, чем за три часа до вылета, сотрудничал со службами безопасности, которые пришли к выводу, что он может лететь, а его дорожные документы в порядке.

Рейсы с остановкой и рейсы в рамках туристического пакета

В случае покупки билетов на рейс с остановкой, если исковый случай произошел на остановке, компенсация в соответствии с законом полагается в расчете на весь маршрут, включая уже проделанный перелет, если в итоге пассажир не попал в конечный пункт назначения. Если пассажир из-за искового случая решил не продолжать полет, организатор полета обязан предоставить ему бесплатно билет в пункт вылета в дополнение к положенной компенсации.

В случае, если авиабилет был продан в рамках туристического пакета, стоимость авиабилета будет рассчитываться в соответствии с типом полета, типом билета и расстоянием. Чартерные рейсы и регулярные рейсы туристическим классом: до 2 тысяч км – 770 шекелей, до 4,5 тысяч км – 1.540 шекелей, свыше 4,5 тысяч км – 2.560 шекелей. Регулярные рейсы бизнес-классом – 2.050, 3.590 и 6.400 шекелей соответственно, регулярные рейсы первым классом – 4.100, 7.170, 12.810 шекелей соответственно.

Условия и сроки выплаты компенсации

Возврат стоимости билетов (включая все составляющие – НДС, аэропортовый сбор и т.д.) должен быть осуществлен в течение 21 дня со дня обращения.

Выплата компенсации без необходимости в доказательстве ущерба должна быть осуществлена в течение 45 дней со дня обращения.

Выплата компенсации за изменение условий полета должна быть осуществлена в течение 21 дня со дня обращения.

Поправка 2017 года

В случае отказа организатора рейса предоставить пассажирам положенные по закону услуги и компенсации суд имеет право приговорить нарушителя к выплате пассажирам "примерной" компенсации в размере до 10.250 шекелей без необходимости доказательства ущерба.