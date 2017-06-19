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Экономика

Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос

время публикации: 16:07 | последнее обновление: 16:07 блог версия для печати фото
Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 19 июня, валютные торги завершились легким снижением курса доллара и таким же ростом курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,198% и составил 3,520 шекеля за $1. Курс евро возрос на 0,175% и составил 3,946 шекеля за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент устойчивым повышением всех основных индексов.

29 мая монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на июнь без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года – на 0,15%.

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